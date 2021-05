Il s'appelle Somari et s'est lancé dans un incroyable projet qui a mis 20 années à aboutir : collectionner absolument tous les jeux Famicom sortis à ce jour. Une gageur quand on sait que certains produits dès les années 2000 étaient très rares. Le déclic semble avoir commencé en décembre 2000 avec l'acquisition de Mobile Suit Z Gundam : Hot Scramble. Les achats se sont enchaînés et sa chaine Youtube a immortalisé l'acquisition du dernier titre qui lui manquait, Snow Bros, acheté tout de même 72 500 yens, soit 548 €.

【コンプ達成!!!】1本7万円!鬼レア ファミコンソフトを開封してみた!! ~1053本目のソフトGETで遂にFC箱説付コンプリート達成!!!~ ハードオフネットモール レトロゲーム 任天堂 通販開封 05/12/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pour voir à quoi ressemble Snow Bros, voici une petite vidéo de gameplay partagée par World of longplay.

NES Longplay [458] Snow Bros 05/12/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Mais pourquoi se focaliser sur la logithèque de la NES ?

Comme il l'explique, ces années collèges ne lui ont pas laissé de très bons souvenirs, expérimentant "un tas de mauvaises choses" dont il ne souhaite pas se remémorer. La Famicom l'a aidé à s'en sortir et depuis il s'est lancé dans cet objectif d'avoir tous les jeux Famicom.





Prochain Projet ?

Non, il ne va pas se lancer dans l'acquisition de la logithèque d'une autre console Nintendo (il a pourtant bien entamé la collection des titres DS et il joue également à la Switch) mais comme il a cherché à se procurer tous les jeux avec les manuels et les boites, il lui manque quelques boites rigides de Namco et des jeux non licenciés Famicom. Et il voudrait aussi réunir tous les jeux sur Famicom Disk. Un sacré défi donc qui va l'occuper encore pour un bon moment.

Voici les images partagées, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes jaloux d'une telle collection ! Nous, nous sommes impressionnés par cette collection !





Source : Somari via RDS Jeux vidéo