News The Legend of Zelda: Skyward Sword HD (Switch)

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD - Loftwing flight footage 25/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le 18 juillet prochain, les fans de Zelda auront à nouveau de quoi s'occuper sur leur console avec la sortie d'un nouveau portage HD de la saga : on parle bien sûr de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, qui permettra de prendre son mal en patience avec la sortie, un jour, de la Suite à The Legend of Zelda: Breath of the Wild, le prochain vrai opus de la série.Revenons à nos moutons : un nouveau clip mis en ligne par Nintendo nous permet de découvrir le gameplay du jeu lorsqu'on chevauche le Célestrier. On remercie le site Nintendo Everything qui a rassemblé les séquences pour n'en faire plus qu'une, sur YouTube :Si jamais vous cherchez un super jeu pour patienter jusqu'à la sortie de ce remake, ou même jusqu'à la sortie de BOTW2, n'hésitez pas à lire cette sélection de jeux proposée par Kurogeek !Source : Nintendo Everything