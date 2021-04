Galerie images 19/04/2021

Pour sa troisième semaine de commercialisation, Monster Hunter Rise montre en France quelques signes de faiblesse et se retrouve désormais à la dernière place du classement.Il a en effet été rattrapé par le trio bien connu de Nintendo : Ring Fit, Mario Kart et Animal Crossing. D’ailleurs, l’ordre du trio a changé et Mario Kart a pris le meilleur sur Ring Fit pour écoper d’une deuxième place. En première place, on retrouve encore et toujours Mario 3D World, déterminé à rester leader.1. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury - Nintendo Switch (Nintendo)2. Mario Kart 8 Deluxe - Nintendo Switch (Nintendo)3. Ring Fit Adventure - Nintendo Switch (Nintendo)4. Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch (Nintendo)5. Monster Hunter Rise - Nintendo Switch (Capcom)A lire aussi : F-Zero n'est pas mort, mais "compliqué à faire revenir" selon Takaya Imamura Du côté de la 3DS, rien de bien différent. On retrouve toujours Animal Crossing, Mario Kart et Luigi’s Mansion sur ce classement. Bien que Luigi’s Mansion ait profité du fait que Mario devait refaire le plein d’essence à son bolide pour se glisser à la deuxième place.1. Animal Crossing: New Leaf – Nintendo 3DS (Nintendo)2. Luigi’s Mansion 2 - Nintendo 3DS (Nintendo)3. Mario Kart 7 – Nintendo 3DS (Nintendo)Afin de retrouver le classement de la semaine précédente, il vous suffit de cliquer ici même. Si vous souhaitez découvrir le détail des ventes sur d’autres plateformes, c’est cette fois sur ce lien qu’il vous faudra vous orienter. Enfin, si vous désirez découvrir les statistiques de cette même semaine au Japon, c’est ici que vous devrez cliquer.