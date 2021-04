Galerie images 06/04/2021

Avec ses 5 millions d’unités vendues en une semaine, Monster Hunter Rise est un véritable carton pour Capcom. Et évidemment, la France n’est pas étrangère à ce succès. Ainsi, l’édition classique parvient à surclasser Super Mario 3D World + Bowser’s Fury en s’accaparant la première place qu’il convoitait depuis bien longtemps.A lire aussi : LEGO Star Wars : La Saga Skylwalker - La sortie tu attendras En troisième position, c’est l’édition collector de Monster Hunter Rise qui trouve sa place. Derrière lui, on retrouve les habituels Ring Fit Adventure et Mario Kart 8 Deluxe. Quid donc d’Animal Crossing: New Horizons qui n’avait pas quitté le classement depuis sa sortie l’année dernière qui n’est pas sans rappeler celle de Monster Hunter Rise actuellement.1. Monster Hunter Rise - Nintendo Switch (Capcom)2. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury - Nintendo Switch (Nintendo)3. Monster Hunter Rise Edition Collector - Nintendo Switch (Capcom)4. Ring Fit Adventure - Nintendo Switch (Nintendo)5. Mario Kart 8 Deluxe - Nintendo Switch (Nintendo)Au sujet de cette bonne vieille 3DS, n’espérez pas trop de changements surtout ! Comme d’habitude, c’est presque du pareil au même. Toutefois, il semblerait que Mario ait mal calculé son saut et soit tombé de sa plateforme pour trouver refuge dans son kart, heureusement équipé d’un deltaplane.1. Animal Crossing: New Leaf – Nintendo 3DS (Nintendo)2. The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D – Nintendo 3DS (Nintendo)3. Mario Kart 7 – Nintendo 3DS (Nintendo)Afin de retrouver le classement de la semaine précédente, il vous suffit de cliquer ici même. Si vous souhaitez découvrir le détail des ventes sur d’autres plateformes, c’est cette fois sur ce lien qu’il vous faudra vous orienter . Enfin, si vous désirez découvrir les statistiques de cette même semaine au Japon, c’est ici que vous devrez cliquer.