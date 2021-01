Galerie images 18/01/2021

Cette année 2021, Nintendo la commence plutôt bien. Quatre des cinq places du classement des meilleures ventes françaises sont occupées par des productions Switch, comme ce fut d'ailleurs le cas pendant la majorité de l'année précédente et les trois dernières semaines.Quatre jeux et non cinq, car comme toujours, un certain Call of Duty: Black Ops Cold War vient mettre des battons dans les roues de la firme nipponne, histoire de ne pas lui faire oublier que la concurrence est bien là.Comme toujours, on retrouve en tête de course Animal Crossing: New Horizons et dans son rétroviseur Mario Kart 8 Deluxe, les deux best-seller de la console, tandis que la fin du classement est placée sous le signe du sport. En effet, Ring Fit Adventure et Just Dance 2021 ferment les premières Charts de l'année.3. Call of Duty: Black Ops Cold War - PS4 (Activision-Blizzard)4. Ring Fit Adventure – Nintendo Switch (Nintendo)5. Just Dance 2021– Nintendo Switch (Ubisoft)A lire aussi : Nintendo en France en 2020 : Animal Crossing et la Switch en tête des ventes Du côté de la 3DS, la doyenne du marché ne fait pas dans l'innovation et commence l'année comme elle l'a terminé (au moins, c'est plus rapide pour nous pour insérer le classement), c'est-à-dire avec le classement suivant :Afin de retrouver le classement de la semaine précédente, il vous suffit de cliquer ici même. Si vous souhaitez découvrir le détail des ventes sur d’autres plateformes, c’est cette fois sur ce lien qu’il vous faudra vous orienter. Enfin, si vous désirez découvrir les statistiques de cette même semaine au Japon, c’est ici que vous devrez vous cliquer.