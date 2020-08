La Switch reste la console la plus lucrative

Paper Mario: The Origami King commence bien !

Une bonne année 2020 pour le jeu vidéo

Le mois de juillet 2020 s'est achevé sur un constat simple pour les analystes du NPD Group, qui chaque mois nous proposent un décryptage du marché américain du jeu vidéo : en attendant la next-gen, Nintendo est roi ! Avec une Switch en excellente santé et un démarrage tonitruant pour Paper Mario: The Origami King, ce mois de juillet 2020 est en effet un mois où Nintendo a encore brillé dans les rayons des revendeurs des Etats-Unis.Avec un chiffre d'affaires de 3,6 milliards de dollars, le secteur marque une progression de 32% par rapport à juillet 2019, tiré par les ventes de jeux vidéo qui progressent de 34% à 3,2 milliards de dollars (contre 2,42 milliards de dollars l'an dernier) et d'accessoires également à 34% de progression d'une année sur l'autre avec un CA de 170 millions de dollars.Le NPD Group définit ses chiffres non pas par rapport au nombre de consoles vendues, mais par rapport au chiffre d'affaires généré par la machine, et en juillet, les compteurs ont tourné du lundi 5 juillet au 1e août 2020. Ainsi, Nintendo confirme sa bonne santé actuelle en s'imposant comme la console générant le meilleur revenu du secteur, même si les ventes ont globalement baissé de 2%.A quelques mois des sorties de la PS5 et de la Xbox Series X, on peut penser que les ventes de PS4 et Xbox One marquent le pas, mais que le segment consoles s'en sort bien grâce à la popularité de la Switch. On ne sait toutefois pas combien de Switch ont été vendues en juillet.Du côté des ventes de jeux, sur Switch, c'est Paper Mario: The Origami King qui s'impose comme la meilleure vente du mois. Il faut dire, comme on le soulignait dans le dernier PNCAST , que les nouvelles sorties sur Switch sont rares, surtout du côté des triple-A, ces gros jeux.Le NPD indique que les ventes de Paper Mario: The Origami King sont un record : jamais un jeu Paper Mario ne s'était autant vendu. Ainsi, les ventes du jeu sont plus du double de celles de Paper Mario; The Thousand Year Door.Voici le top 10 des ventes de jeux Switch01. Paper Mario: The Origami King02. Animal Crossing: New Horizons03. Ring Fit Adventure04. Mario Kart 8 Deluxe05. Super Smash Bros Ultimate06. The Legend oof Zelda: Breath of the Wild07. New Super Mario Bros U Deluxe08. Super Mario Odyssey09. Super Mario Party10. Pokemon EpéePlus globalement, Paper Mario: The Origami King n'arrive pas à faire mieux que deux autres jeux : Ghost of Tsushima, d'une part, et Call of Duty: Modern Warfare. Paper Mario: The Origami King est toutefois devant The Last of Us: Part II. Plusieurs jeux Switch figurent dans le top 10 américain : outre Paper mario en 3e place, on retrouve Animal crossing: New Horizons en 5e place, Ring Fit Adventure en 6e position, Mario Kart 8 Deluxe et Super Smash Bros. Ultimate en 8e et 9e place respectivement.Voici le top 10 des ventes de jeux :01. Ghost of Tsushima02. Call of Duty: Modern Warfare03. Paper Mario: The Origami King*04. The Last of Us: Part II05. Animal Crossing: New Horizons*06. Ring Fit Adventure07. Mortal Kombat 1108. Mario Kart 8: Deluxe*09. Super Smash Bros. Ultimate*10. Sword Art Online: Alicization LycorisA lire aussi :- les ventes de jeux vidéo en France (semaine 31) - Les meilleures ventes eShop de juillet au Japon Si l'humanité aura sans doute envie d'oublier très vite 2020, le secteur du jeu vidéo s'en souviendra longtemps : depuis le 1e janvier, le secteur du jeu a vu son chiffre d'affaires augmenter de 21%, à 26 milliards de dollars. Le secteur est surtout tiré par les ventes de jeux vidéo et de DLC, qui progressent de 21% à 23 milliards de dollars.Sources : GoNintendo