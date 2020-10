Top jeux : Nintendo, maître incontesté !

Top console : la Switch et le reste

Sortie tout fraîchement, la compilation des Super Mario, Super Mario 3D All Stars se maintient à la première place du classement. Il est suivi par les incontournables de Nintendo, tels que Animal Crossing ou encore Mario Kart… Il faut tomber à la 6e place pour voir figurer un jeu sur un autre support que la Switch. Il s’agit de PES 2021 sur PS4 qui parvient à se frayer un chemin au sein d’un classement dominé outrageusement par la Switch et Nintendo. Sur le top 10 que nous vous révélons ci-dessous, 9 sont sur Switch et 7 sont produits par Nintendo. Impressionnant, non ?1. Super Mario 3D All-Stars (Nintendo) - 63.8032. Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) 29.8293. Ring Fit Adventure (Nintendo) - 25.9154. Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) - 13.4705. eFootball Winning Eleven 2021 Season Update (Konami) - 9.7816. Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo) - 9.5837. Pokémon Sword and Shield (Pokemon Co.) - 7.0198. Minecraft (Microsoft Game Studios) - 6.9799. Splatoon 2 (Nintendo) - 6.32910. Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)- 6.151Ne pensez pas que Nintendo se montre plus partageur sur le marché des consoles… La Switch continue de figurer à la première position et de loin ! Elle devance de très loin la PS4 qui n’aura réussi à se vendre qu’à près 2500 unités cette semaine. En revanche, l’arrivée prochaine de la PS5 pourrait peut-être rebattre les cartes d’un classement que Nintendo a pris pour habitude de dominer.Switch - 70 5423DS - 3 828PS4 - 2 954XONE - 29Source : NintendoLife