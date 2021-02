La Switch : reine des ventes hardware

Galerie images 13/02/2021

Des ventes software en chute libre

Galerie images 13/02/2021

Le top 10 Switch

Galerie images 13/02/2021

Pour démarrer 2021, la Switch est sur les chapeaux de roue. Non seulement elle est encore une fois la console la plus vendue du mois sur le territoire américain, mais elle bat surtout un nouveau record de vente. En effet, pour retrouver de telles ventes sur un mois de janvier, il faut aujourd’hui revenir au mois de janvier 2010 et ses fabuleuses ventes Wii.Nous n’avons pas de chiffres exacts, mais le rapport du NPD Group souligne que les ventes hardware ont augmenté de 144% ce mois-ci. Au total, cela représente 319 millions de dollars générés, un seuil qui fut atteint la dernière fois pour un mois de janvier en 2011 (323 millions). On revient donc une nouvelle fois sur les années Wii/DS.Alors que les ventes hardware sont ce mois-ci très impressionnantes, les ventes software le sont elles beaucoup moins, enfin du côté de Nintendo. En effet, même s’il convient de rappeler que Big N ne délivre pas les chiffres de ses ventes sur l’eShop, c’est tout simplement pour la dégringolade.A lire aussi : Ventes au Japon (semaine 05) : la Switch dépasse les 15 millions Enfin, ce n’est catastrophique non plus hein ! Mais à comparaison des ventes sur les précédents mois, il faut dire que les chiffres ont fortement chuté. D’ailleurs à ce titre, on ne peut s’empêcher de souligner le come-back de Ring Fit Adventure. Classé 19e le mois dernier, il se hisse au 7e rang ce mois-ci. On vous laisse plutôt en juger par vous-même :L’indicateur le plus flagrant de cette dégringolade dont vous nous parlons est le suivant : la Switch ne classe même pas 10 jeux ce mois-ci. En effet, là où les mois précédents la tâche était plus "aisée", ce mois-ci seulement 9 titres se classent.Là encore ce n’est pas la fin des haricots, mais enfin, c’est toujours à souligner. Un autre fait d’importance, on note que du côté des tiers, seul Ubisoft se fraye une 7e place avec son Just Dance 2021. De ce fait, voici donc le top 10 des ventes Switch.