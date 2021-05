Galerie images 21/05/2021

En cette semaine 19, Capcom continue de se disputer le podium avec ses propres productions. Resident Evil Village reste en première position mais les chiffres baissent considérablement. Monster Hunter Rise aussi n’est qu’à 1 000 unités des ventes de RE8 PS4. Les autres versions ont simplement disparu du top 10.New Pokémon Snap suit ce petit monde avec Ring Fit Adventure. Momotaro Dentetsu se place à la cinquième place, suivi de la compilation de Famicom Detective Club. Mario 3D World reste devant Mario Kart 8, en bras de fer avec Minecraft tandis que Smash contemple le spectacle tout en restant dans le classement. Notons que Pokémon Snap dépasse les 200 000.1. [PS4] Resident Evil Village (Capcom, 05/08/21) – 35 045 (146 216)2. [NSW] Monster Hunter Rise (Capcom, 03/26/21) – 34 178 (2 175 616)3. [NSW] New Pokémon Snap (The Pokemon Company, 04/30/21) – 17 593 (211 978)4. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 13 970 (2 568 154)5. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 12 918 (2 180 327)6. [NSW] Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind + The Missing Heir (Nintendo, 05/14/21) – 12 269 (Nouveau)7. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo, 02/12/21) – 11 133 (739 142)8. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 9 914 (3 834 911)9. [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 9 753 (1 949 883)10. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 6 997 (4 278 593)A lire aussi : [Eco de la semaine] Les bilans financiers affluent, le programme de l'E3 se dessine, le procès Apple vs. Epic continue La Switch enregistre cette semaine 95 411 ventes, ce qui porte le total à 19 848 012 ventes, dont 16 millions de Switch, ça y est, et presque 3,8 millions de Switch Lite. Les ventes de PS5, PS5 Digital et PS4 restent stables tandis que les Series X et S restent devant la 2DS mais cela se joue à peu de choses près. Enfin, la PS5 passe le cap des 600 000 consoles écoulées.1. Nintendo Switch – 72 121 (16 053 441)2. Nintendo Switch Lite – 23 290 (3 794 571)3. PlayStation 5 – 10 896 (606 767)4. PlayStation 5 Digital Edition – 3 148 (119 695)5. PlayStation 4 – 1 226 (7 784 365)6. Xbox Series X – 667 (32 727)7. Xbox Series S – 516 (11 053)8. New Nintendo 2DS XL (2DS comprise) – 495 (1 164 082)