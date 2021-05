Galerie images 01/05/2021

Galerie images 01/05/2021

Alors qu’il célèbre son premier mois de commercialisation, Monster Hunter Rise est tombé face à NieR Replicant ver.1.22474487139…, tout juste sorti cette semaine par Square. NieR Replicant prend donc le meilleur sur MHRise, avec une avance de 20 000 unités vendues de plus pour NieR.Super Mario 3D World + Bowser’s Fury continue de suivre de loin MHRise, et occupe la troisième place. Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! sort donc du classement pour la première fois. Ensuite, Ring Fit, Mario Kart, Minecraft, ACNH et SSBU suivent comme d’habitude les leaders. Enfin, Atelier Mysterious Trilogy DX ferme la marche pour la semaine de sa sortie.Pour revenir sur Monster Hunter Rise, le jeu s’approche de plus en plus des 2 millions de ventes et devrait atteindre ce palier sans surprise la semaine prochaine, étant donné qu’il ne lui manque que 30 000 exemplaires à écouler pour atteindre ce palier.1. [PS4] NieR Replicant ver.1.22474487139… (Square Enix, 04/22/21) – 108 838 (Nouveau)2. [NSW] Monster Hunter Rise (Capcom, 03/26/21) – 86 258 (1 970 371)3. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo, 02/12/21) – 16 020 (674 662)4. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 12 415 (2 125 061)5. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 12 287 (2 522 709)6. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 10 331 (3 793 952)7. [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 9 224 (1 910 581)8. [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 8 269 (6 743 432)9. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 6 770 (4 249 496)10. [NSW] Atelier Mysterious Trilogy DX Premium Box (Koei Tecmo, 04/22/21) – 6 022 (Nouveau)A lire aussi : Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster dépasse les 250 000 ventes Pour ce qui est des ventes de consoles, la gamme Switch enregistre 105 833 nouvelles ventes cette semaine, ce qui porte le total à plus de 19 500 000 ventes. Des chiffres en hausse, alors que pourtant les ventes de Switch Lite baissent encore. Heureusement pour Big N, la Switch enregistre une nette augmentation de ses ventes.Pour la suite du classement, les ventes PS5 et PS5 Digital Edition restent stables, alors que les ventes PS4 et Xbox Series S chutent drastiquement, si bien que la New 2DS XL est de plus en plus proche de la PS4.1. Nintendo Switch – 74 433 (1 581 422)2. Nintendo Switch Lite – 31 400 (3 706 151)3. PlayStation 5 – 16 838 (550 911)4. PlayStation 5 Digital Edition – 3 319 (107 867)5. PlayStation 4 – 818 (7 780 555)6. New Nintendo 2DS LL (including 2DS) – 564 (1 162 560)7. Xbox Series X – 67 (31 252)8. Xbox Series S – 39 (10 138)Afin de retrouver le classement de la semaine passée au Japon, il vous suffit de cliquer ici-même.