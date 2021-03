Galerie images 12/03/2021

Galerie images 12/03/2021

Galerie images 12/03/2021

Après s’être fait devancé par le dernier Story of Seasons et Bravely Default II à l’occasion de leur sortie la semaine précédente, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury reprend sa position de leader en cette 9ème semaine de l’année.On remarque que Mario Kart 8 Deluxe est toujours devant Animal Crossing pour la seconde semaine consécutive depuis sa sortie en mars dernier. Super Smash Bros. Ultimate profite également de cette avance pour dépasser les ventes d’Animal Crossing.On notera aussi que cette semaine, Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! dépasse les deux millions de ventes totales dans le pays. Bravely Default II atteint lui tout justement les 100 000 exemplaires vendus au global pour sa seconde semaine de commercialisation.1. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo, 02/12/21) – 53 603 (476 387)2. [NSW] Story of Seasons: Pioneers of Olive Town (Marvelous, 02/25/21) – 33 677 (236 073)3. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 31 760 (2 006 555)4. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 20 197 (2 433 274)5. [NSW] Bravely Default II (Square Enix, 02/26/21) – 19 841 (112 902)6. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 14 684 (3 714 231)7. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 12 052 (4 187 325)8. [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 11 731 (6 680 145)9. [NSW] Pokemon Epée & Bouclier (The Pokemon Company, 11/15/19) – 10 094 (3 990 761)10. [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 8 760 (1 843 633)Du côté des ventes hardware, Nintendo peut se réjouir d’avoir vendu plus de 89 927 de consoles Switch, soit une augmentation de 13% par rapport à la semaine précédente. Sans surprise, les modèles Switch et Switch Lite conserve la tête du classement. La PS5 continue de son côté de coller la tête de course de Nintendo et après une semaine très impressionnante en termes de ventes de PS5 la semaine 8, la PS5 retrouve ses chiffres habituels et stagne les 18 000 consoles vendues.A lire aussi : [Rumeur] Le processeur de la Switch en fin de vie chez son fabricant Nvidia ? Du côté de la Xbox Series X qui avait pour la première depuis son lancement en novembre surpassé les ventes de 2DS XL (et avec de la marge !), les ventes de la console de Microsoft reviennent elles aussi à la normale.1. Nintendo Switch – 57 148 (15 276 702)2. Nintendo Switch Lite – 32 779 (3 379 435)3. PlayStation 5 – 18 622 (375 345)4. PlayStation 5 Digital Edition – 3 887 (70 063)5. PlayStation 4 – 3 131 (7 767 415)6. New Nintendo 2DS LL (2DS inclue) – 790 (1 157 505)7. Xbox Series X – 543 (28,426)8. Xbox Series S – 23 (7,657)9. PlayStation 4 Pro – 14 (1,575,676)Si vous désirez découvrir les statistiques de la semaine précédente en France, il vous suffit de cliquer ici-même.