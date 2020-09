Performance globale du secteur

August 2020 US NPD THREAD - Consumer spending across video game hardware, content and accessories totaled $3.3B in Aug 2020, a 37% increase when compared to a year ago. Digital content on console, mobile and subscription were among largest growth segments. https://t.co/J1VyUT3txt — Mat Piscatella (@MatPiscatella) September 14, 2020

Madden traditionnel winner des charts d'août

US NPD SW - August 2020 Top 20 Sellers pic.twitter.com/axNWCcvqaz — Mat Piscatella (@MatPiscatella) September 14, 2020

Breath of the Wild dans le top 10 des jeux Nintendo les plus vendus aux USA

US NPD SW - The Legend of Zelda: Breath of the Wild was the 6th best-seller of Aug on Nintendo Switch. It has ranked among the top 7 best-sellers on Switch for 42 consecutive months. It is as the 10th best-selling game on Nintendo platforms in US tracked history. pic.twitter.com/i1Zonk4Co8 — Mat Piscatella (@MatPiscatella) September 14, 2020

For folks asking about the other 9 on the top 10 all-time list... https://t.co/2tp39r9VPC pic.twitter.com/WoVDsRJxn7 — Mat Piscatella (@MatPiscatella) September 14, 2020

Le NPD Group a communiqué en début de semaine les statistiques de ventes de jeux vidéo sur le marché américain pour le mois d'août 2020. C'est un mois marqué par un record pour la Switch, qui bat le record du plus fort chiffre d'affaires généré par une vente de consoles dans l'histoire américaine : la console a rapporté plus que la Wii en août 2008, et les ventes de Switch en août 2020 sont deux fois plus élevées que les ventes d'août 2019.Les ventes de jeux vidéo sont au beau fixe sur le marché américain. On peut attribuer une part de cette forme olympique au fait que bon nombre d'Américains ont préféré rester chez eux : les dépenses liées au jeu vidéo ont donc explosé par rapport à 2019. La COVID-19 ne fait donc pas que des malheureux dans le monde économique, ce qu'on avait déjà cru comprendre à l'analyse des résultats financiers trimestriels du 1e trimestre 2020 de Nintendo Les dépenses en consoles ont augmenté de 37% à 229 millions de dollars. Sur l'année 2020, les achats de consoles ont augmenté de 23% par rapport à la même période en 2019, à deux milliards de dollars.La Switch, dans le contexte COVID-19, marche très fort, donc : Nintendo a écoulé deux fois plus de consoles en août 2020 qu'en août 2019, une performance que l'on peut en partie attribuer à la commercialisation depuis septembre 2019 de la Nintendo Switch Lite, un modèle qui ne switche plus entre écran tactile et TV mais qui rencontre un franc succès sur le marché.Cela fait 21 ans que tous les mois d'août, les joueurs américains s'arrachent la dernière version de Madden NFL. Et 2020 ne fera pas exception : et quand on parle de ruée, on exagère à peine puisque par rapport à l'opus 2019, Madden NFL 2020 a vu ses ventes "atteindre une progression en pourcentage du chiffre d'affaires à deux chiffres" : le jeu est de fait la 6e meilleure vente de jeux vidéo en 2020. Electronic Arts se frotte d'autant plus les mains en août que le mois est aussi marqué par la sortie d'UFC 4, qui marque là encore un record pour la franchise. Ces deux jeux ne sont pas sortis sur Nintendo Switch, mais leur succès va permettre à EA de financer ses prochains projets plus sereinement.Si les premières places du classement sont occupées par les jeux de sport et les FPS habitués du classement américain, Animal Crossing: New Horizons fait de la résistance en 5e position. Sur les 20 positions du classement, on signalera quand même que 10 sont des jeux Switch, avec une grosse salve de jeux placés entre la 5e et la 9e place comme le confirme le classement publié par le NPD Group :5e - Animal Crossing: New Horizons6e - Ring Fit Adventure7e - Mario Kart 8 Deluxe8e - Super Smash Bros. Ultimate9e - Paper Mario: The Origami KingOn sent que vous êtes déçu qu'on arrête la liste là, mais rassurez-vous, voici le top 20 américain intégral pour le mois d'août 2020 :01- Madden NFL 2102- UFC 403- Call of Duty: Modern Warfare04- Ghost of Tsushima05- Animal Crossing: New Horizons06- Ring Fit Adventure07- Mario Kart 8 Deluxe08- Super Smash Bros. Ultimate09- Paper Mario: The Origami King10- Mortal Kombat 1111- The Legend of Zelda: Breath of the Wild12-The Last of Us Part 213-Minecraft: PlayStation 4 Edition14-PGA Tour 2K2115-New Super Mario Bros. U Deluxe16-Super Mario Party17-Tom Clancy's Rainbow Six Siege18-Super Mario Odyssey19-Final Fantasy VII Remake20-Luigi's Mansion 3Sur l'année 2020, Animal Crossing: New Horizons est le grand gagnant commercial de Nintendo, le jeu est en seconde position derrière Call of Duty: Modern Warfare d'Activision Blizzard. Mario Kart 8 Deluxe, l'autre jeu de Nintendo dans le top annuel à date, est en 9e position. Notons que ces classements ne tiennent pas compte des ventes en téléchargement auxquelles le NPD Group n'a pas accès.The Legend of Zelda: Breath of the Wild, en 11e position ce mois-ci,L'arrivée de Zelda dans le top 10 est une belle opportunité pour le NPD Group de rafraichir sa liste des 10 jeux Nintendo les plus populaires de tous les temps aux Etats-Unis. On voit l'empreinte de l'ère Wii dans ce classement, jamais une console n'avait en effet été aussi populaire sur le territoire américain.Voici le top 10 :01- Wii Fit02- Wii Play03- Mario Kart Wii04- Wii Fit Plus05- New Super Mario Bros. Wii06- Mario Kart 8 Deluxe07- Super Smash Bros08- New Super Mario Bros.09- Super Smash Bros. Ultimate10- The Legend of Zelda: Breath of the Wild