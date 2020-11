Galerie images 09/11/2020









Nous avons pu le voir tout au long de la semaine, Pikmin 3 Deluxe a réalisé un départ radicalement différent en fonction des pays. A titre de rappel, le jeu écopait de la septième place au Royaume-Uni (soit un lancement moins réussit que l'original) tandis qu'au Japon, il s'était imposé très fortement (réalisant au passage le meilleur lancement de sa série).En France, le portage obtient un résultat fondamentalement différent (enfin il serait globalement égal à celui de nos camarades Britanniques si leur classement ne comportait que 5 jeux) puisque Pikmin 3 Deluxe n'est tout simplement pas classé.A lire aussi : Take-Two Interactive en cours de discussion pour racheter Codesmasters (Grid, F1...) On notera aussi un démarrage assez frêle pour Watch Dogs Legion (décidément, on peut dire que tous les lancements de cette semaine 44 ne sont pas splendides, et ce sans parler de Little Hope), même si l'absence de données précises et tout simplement le reconfinement ne permettent pas d'élaborer un classement suffisamment précis pour qu'il puisse être réellement exploitable (on ne tient pas compte des ventes en dématérialisé dans le classement français des ventes de jeux vidéo).Côté 3ds, vous commencez à être habitué, la valse entre Mario Kart 7 et Luigi's Mansion 2 continue et cette semaine, c'est Mario Kart 7 qui s'offre la seconde place.