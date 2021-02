Dossier LEGO Super Mario

Test des LEGO Super Mario : un concept amusant avec quelques imperfections Pour ce dossier, nous avons reçu l'ensemble des packs parus au 24 décembre dernier, c'est-à-dire les packs 71360, 71362 à 71373, 71376 et 71377. Nous ne vous parlerons donc pas des packs suivants : 71380 à 71386, parus après cette date et du pack NES (71374). Dossier LEGO Super Mario

35 ans de Super Mario Bros

Il faut le dire, depuis leur annonce, j'étais très sceptique au sujet de ces LEGO Super Mario. Tout d'abord, en tant que "grand" constructeur de LEGO (j'ai plus d'une cinquantaine de LEGO Star Wars en ma possession), je me posais pas mal de questions quant à... leur intérêt. Et puis, en tant que joueur, j'avais une grande peur : que ces LEGO soient une sorte de réitération du film Super Mario, version LEGO. Alors sur le papier, je n'étais vraiment pas conquis et ce n'étaient pas les trailers qui allaient me donner envie de me les procurer, bien au contraire. Alors, que valent vraiment ces LEGO qui ont encore tout à prouver ? Réponse dans les lignes qui suivent.

Par Taranzagolor

Taranzagolor Publié le 17/02/2021

à 12h20

Attention à mon Mario ! La plus grande force de ces LEGO Super Mario qui fera que la plupart des joueurs y trouveront leur compte est la suivante : Mario est aussi fidèlement représenté à travers ces LEGO qu’à travers l’écran de sa Switch. L’image de la série est "intacte" et c’est à vrai dire avec plaisir que l’on finit de construire un set pour le contempler.

Galerie images 17/02/2021











A ce sujet, le château de Bowser, malgré son design absolument incroyable – on se croirait presque devant le vrai version miniature ! –, est assez pauvre sur ce point. Aussi, toujours au sujet des mécaniques employés, la plupart sont assez innovantes et, là encore, fidèles à la série. Cependant, d’autres sont assez "violentes" et j’ai eu parfois peur de casser les LEGO en voulant les tester comme indiqué sur les vidéos.

Galerie images 17/02/2021

A vous de jouer La force de ces LEGO, c’est qu’ils sont uniques. Ils sont uniques en fonction de vous, du parcours que vous désirez créer. En voulant réaliser mon parcours, je me suis surpris à modifier le placement dans mes plateformes dans les différents sets pour créer différents parcours.



Ces LEGO Mario, c’est d’une certaine manière une nouvelle version de Super Mario Maker, en physique. Vous avez les pièces, les mécaniques, et c’est à vous de créer votre parcours. Vous définissez et redéfinissez le placement des ennemis, des plateformes, etc. Vous pouvez aussi décider de créer une partie désertique, une autre qui fera penser aux plaines du Royaume Champignon…

Galerie images 17/02/2021









Version numérique A l’instar des salons de jeux vidéo en 2020 et 2021, LEGO inaugure avec ces LEGO Super Mario sa transition vers le numérique. En effet, ne comptez plus sur vos bons vieux manuels inclus dans votre boite et faites place à un tout nouveau modèle numérique. Au moins, vous êtes sûr de ne pas le perdre dans un placard ou de le jeter par inadvertance.

Galerie images 17/02/2021



Galerie images 17/02/2021



Galerie images 17/02/2021

La technologie c’est bien… quand ça marche ! Malheureusement, j’ai constaté plusieurs dysfonctionnements durant ce test. Du côté de LEGO Mario, tout était parfait. En revanche, ce n’est pas tout à fait la même du côté de l’application…



Dans un premier temps, j’ai rencontré de simples bugs d’usage. Parfois, certains contenus ne se chargeaient pas et il fallait réessayer. Jusque-là, tout va bien. Il m’est aussi arrivé que l’application se ferme, devant ainsi la relancer. Là encore, c’est somme toute assez minime.

Galerie images 17/02/2021



Heureusement, j’ai trouvé sur YouTube une vidéo qui m’a permis de terminer ma construction. Donc si ce problème survient aussi chez vous, je vous invite vivement à aller sur la chaîne YouTube de

Galerie images 17/02/2021 Tout n’est pas perdu Si comme moi, vous rencontrez ce problème, sachez aussi que tout n’est pas perdu, vous pouvez toujours continuer d’utiliser vos LEGO. Comme je vous l’expliquais plus haut, tout se fait via technologie Bluetooth. Néanmoins, vous n’êtes pas obligé de connecter votre Mario pour l’utiliser.

Galerie images 17/02/2021

Galerie images 17/02/2021 La plus grande force de ces LEGO Super Mario qui fera que la plupart des joueurs y trouveront leur compte est la suivante : Mario est aussi fidèlement représenté à travers ces LEGO qu’à travers l’écran de sa Switch. L’image de la série est "intacte" et c’est à vrai dire avec plaisir que l’on finit de construire un set pour le contempler.A titre de comparaison, j’étais tout aussi contemplatif en finissant de construire un set LEGO que je ne le suis découvrant un nouveau niveau aux mécaniques novatrices dans un nouveau jeu de la série. D’ailleurs, au sujet des mécaniques, certaines vous paraitront très surprenantes durant leur réalisation mais le résultat s’avère être toujours étonnant.A ce sujet, le château de Bowser, malgré son design absolument incroyable – on se croirait presque devant le vrai version miniature ! –, est assez pauvre sur ce point. Aussi, toujours au sujet des mécaniques employés, la plupart sont assez innovantes et, là encore, fidèles à la série. Cependant, d’autres sont assez "violentes" et j’ai eu parfois peur de casser les LEGO en voulant les tester comme indiqué sur les vidéos.La force de ces LEGO, c’est qu’ils sont uniques. Ils sont uniques en fonction de vous, du parcours que vous désirez créer. En voulant réaliser mon parcours, je me suis surpris à modifier le placement dans mes plateformes dans les différents sets pour créer différents parcours.Ces LEGO Mario, c’est d’une certaine manière une nouvelle version de Super Mario Maker, en physique. Vous avez les pièces, les mécaniques, et c’est à vous de créer votre parcours. Vous définissez et redéfinissez le placement des ennemis, des plateformes, etc. Vous pouvez aussi décider de créer une partie désertique, une autre qui fera penser aux plaines du Royaume Champignon…Il n’y a rien de prédéfini, vous avez les pièces et c’est à vous de les assembler, de donner libre cours à votre créativité. En fait, ces LEGO Mario sont en quelques-sortes le Super Mario Maker des 35 ans du plombier.A l’instar des salons de jeux vidéo en 2020 et 2021, LEGO inaugure avec ces LEGO Super Mario sa transition vers le numérique. En effet, ne comptez plus sur vos bons vieux manuels inclus dans votre boite et faites place à un tout nouveau modèle numérique. Au moins, vous êtes sûr de ne pas le perdre dans un placard ou de le jeter par inadvertance.Tout se déroule dans une application, disponible sur iOS et Android, dans laquelle l’ensemble des instructions pour la construction de vos LEGO vous sont données. Cette application dispose de nombreuses fonctionnalités, comme le fait de pouvoir enregistrer et partager ses parcours, contempler ceux des autres utilisateurs, participer à différents défis…Et pour jouer aussi, tout se déroule dans cette application. Votre LEGO Mario s’y connecte automatiquement en Bluetooth et les ennemis que vous éliminez, les blocs que vous frappez, les déplacements que vous réalisez… tout est enregistré durant votre parcours. A la fin de ce dernier, un récapitulatif vous attend et vous indique comment vous avez gagné tel nombre de pièce. C'est assez intéressant même si cela relève au final du gadget.Malheureusement, j’ai constaté plusieurs dysfonctionnements durant ce test. Du côté de LEGO Mario, tout était parfait. En revanche, ce n’est pas tout à fait la même du côté de l’application…Dans un premier temps, j’ai rencontré de simples bugs d’usage. Parfois, certains contenus ne se chargeaient pas et il fallait réessayer. Jusque-là, tout va bien. Il m’est aussi arrivé que l’application se ferme, devant ainsi la relancer. Là encore, c’est somme toute assez minime.Mais alors que je finissais de construire mon dernier set (le château de Bowser), l’application ne voulait pas charger un contenu et a fini par se fermer. Une énième fois, je la relance. Une fois relancée, je vois que j’ai été déconnecté. Je tente de me reconnecter… mais là, l’affichage se fige. Je la ferme, et l’ouvre à nouveau. Et à ce moment-là, le chargement se fige à partir d'un certain pourcentage. Par la suite, en réessayant une multitude de fois, le résultat est le même. Je décide donc de désinstaller puis de réinstaller l’application. Cependant, le bug perdure et encore aujourd’hui, je ne parviens pas à la lancer (PS: j'ai essayé pour la dernière fois 2 heures avant d'écrire ces lignes). Lorsque vous avez construit tout vos sets, cela n’est pas très dérangeant. Tandis que lorsque vous êtes sur la dernière étape de votre construction, ça l’est beaucoup plus.Heureusement, j’ai trouvé sur YouTube une vidéo qui m’a permis de terminer ma construction. Donc si ce problème survient aussi chez vous, je vous invite vivement à aller sur la chaîne YouTube de LEGO INSTRUCTIONS FOR YOU . Un nom sobre qui en dit long sur le contenu qui vous y attend.Si comme moi, vous rencontrez ce problème, sachez aussi que tout n’est pas perdu, vous pouvez toujours continuer d’utiliser vos LEGO. Comme je vous l’expliquais plus haut, tout se fait via technologie Bluetooth. Néanmoins, vous n’êtes pas obligé de connecter votre Mario pour l’utiliser.En l’allumant simplement, vous pourrez profiter tout autant de votre parcours. En rentrant dans le tuyau, le compteur commence, en sautant sur un Goomba, vous gagnez des pièces… tout fonctionne comme sur l’application. Sauf que vous ne gagnez simplement pas de pièces sur cette dernière. Ceci, en sachant que les pièces sont superficielles et n’apportent strictement rien à votre expérience.C’est aussi, pour les parents qui essaient de faire en sorte que leurs enfants ne passent pas trop de temps sur les écrans, une très bonne nouvelle. L’application vous sera réellement nécessaire pour construire vos sets et c’est tout. De ce fait, vos enfants ne sont pas obligés d'allumer votre téléphone ou tablette pour jouer à ces LEGO.

On pouvait craindre ces LEGO Super Mario, et pourtant, on était bien loin du compte. Le résultat est absolument fabuleux. La prise en main est quasi-immédiate, les animations sont très bien réalisées et vos enfants prendront un malin plaisir à construire et reconstruire à leur façon les modèles. On vous conseille d'ailleurs de prendre avec le starter pack le set d'extension : "La forteresse de la Plante Piranha" (71362), qui nous semble avoir le meilleur rapport qualité/prix.



D'ailleurs, au sujet des prix de ces LEGO, vous verrez bien vite qu'ils sont très chers, surtout pour ce qu'ils contiennent. Et le prix n'est pas le seul facteur qui risque de vous rebuter car au-delà de ça, ils mangent énormément d'espace, même s'il fallait s'y attendre. De ce fait, si vous avez un budget assez serré et/ou que vous vivez en appartement, on vous conseille vivement de faire l'impasse sur ces LEGO.



On finira ce dossier en ajoutant que l'on reste assez frustré par les problèmes rencontrés avec l'application quand bien même elle ne se révèle pas être indispensable.