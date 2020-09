Dossier

Switch evolution 2 : des rumeurs persistantes, des indices, quelles pistes crédibles ? Il ne se passe pas une semaine sans que des rumeurs évoquent le développement d'une nouvelle révision de la Switch, plus puissante. Certains acteurs de poids ont clairement évoqué des sources internes fiables selon eux, indiquant qu'effectivement Nintendo se penche sur une déclinaison boostée. Mais entre fantasme et réalisme, essayons de trier toutes les informations connues.

Il ne faut pas attendre de la part de Nintendo une confirmation de l'existence d'une Switch renforcée. Nous arrivons effectivement vers la fin de l'année et admettre la sortie prochaine d'une Switch "Plus" brouillerait les perspectives d'achats des consommateurs, déjà bien perplexes et intrigués par rapport aux annonces entourant les arrivées prochaines de la PS5 et de la Xbox One X. Nintendo a fait augmenter les cadences de production de sa console actuelle pour pouvoir livrer les chaumières en cette fin d'année, on ne va pas faire hésiter ces potentiels acheteurs. Mais force est de reconnaître que la Switch arrive à sa mi-carrière et qu'il faut penser à l'avenir, d'autant que les doléances des éditeurs tiers commencent à se faire ressentir face à certains manques de la console de Nintendo. Avant une véritable nouvelle console, il est donc fort possible que Nintendo réponde par une solution qui satisfasse une grande majorité d'acteurs du marché, sans partir sur du 100% nouveau.