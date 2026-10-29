Switch 2 Zelda 40e anniversaire : vos galères (et vos joies) pour l'avoir le jour J
Annulations chez Walmart, bugs chez Auchan et à la Fnac : la Switch 2 Zelda sort ce 29 octobre, et notre Discord raconte comment il l'a eue (ou pas), avec des (més)aventures qui semblent le lot commun de bon nombre de fans aujourd'hui...Dossier
- La Switch 2 édition 40e anniversaire de The Legend of Zelda est disponible depuis ce jeudi 29 octobre
En plus, Nintendo commercialise une manette Pro et une pochette Zelda assorties
- Aux USA, Walmart a annulé une partie des précommandes la veille de la livraison.
- En France, plusieurs membres de notre Discord ont eu du mal à récupérer la console ou la manette, à cause de bugs chez Auchan et à la Fnac.
- Ils nous expliquent aussi pourquoi ils ont acheté ce collector, et l'un d'eux pourquoi il a décidé d'annuler.
Nintendo a lancé aujourd'hui l'édition 40e anniversaire de The Legend of Zelda de la Switch 2. La manette Pro et la pochette de transport qui vont avec sortent le même jour, et The Legend of Zelda: Ocarina of Time suivra dans une semaine tout pile, le jeudi 5 novembre. La semaine dernière, Big N a admis avoir sous-estimé la demande et promis des réassorts, mais pour voir ce que ça donnait concrètement, on a demandé sur notre Discord comment s'étaient passées vos précommandes. Vous avez été plusieurs à nous écrire, et on remercie ceux qui ont pu participer à temps pour la préparation de cet article.
Une console Triforce et un socle pour la manetteSur la console, on retrouve la Triforce, et Nintendo a caché Link et Zelda en pixel art dans le motif. La manette Pro est livrée avec un socle de présentation décoré d'une carte, une première pour une manette Pro de Switch 2. Dans la pochette, il y a une protection d'écran, et Nintendo a aussi personnalisé l'intérieur et le chiffon de nettoyage.
Le chiffon, Player 1 l'a repéré tout de suite : « Même la pochette de transport a droit à son petit détail : le chiffon de nettoyage est estampillé pour l'occasion ! » Il compare avec certaines éditions Switch « qui se contentaient de Joy-Con colorés et de quelques petites touches esthétiques ». Ici, il trouve que tout a été pensé. Et c'est sans doute ce qui fait courir les fans de Zelda partout pour tenter de débusquer le précieux produit depuis ce matin...
Chez Walmart, des annulations et des ventes bloquéesAux États-Unis, les joueurs font un peu grise mine : Walmart a annulé des précommandes le 28 octobre, alors que la livraison était prévue... le lendemain. D'autres annulations ont encore été signalées ce jeudi. Selon une note interne publiée sur Reddit, certains magasins ne recevront pas la console aujourd'hui à cause d'un retard d'approvisionnement.
Ceux qui ont reçu leur stock ne sont pas à l'abri d'une mauvaise surprise. En effet, les magasins qui ont du stock ne peuvent pas forcément le vendre. Des employés signalent un blocage au moment de scanner les consoles, avec la consigne de ne pas forcer la vente, et ce jusqu'au 6 novembre au moins. Un utilisateur de Reddit dit avoir vu trois consoles dans un magasin sans qu'on puisse les lui vendre, et Target aurait le même problème. Au Japon, Nintendo indique simplement que les stocks peuvent manquer selon les boutiques.
En France, à Auchan, Fnac, au Nintendo Store : vos galèresafkj_joshi a eu droit à plusieurs mauvaises surprises. Sa précommande Auchan a été annulée à cause d'un bug sur le paiement PayPal, et il a dû en repasser une en urgence le 27 octobre. Ce matin, il est allé à la Fnac chercher la manette, normalement dispo en retrait magasin, et il est tombé sur un nouveau bug informatique (il en rit encore). Il a fini par l'avoir, sans le socle, grâce à un bon de 10 % obtenu après son annulation et à sa cagnotte Fnac. Et puisqu'il faisait le tour des magasins, il a aussi pris la pochette : « J'aurai donc la totale pour les 40 ans de Zelda. »
Pourquoi vous avez craquéCanard achète les consoles collector Zelda depuis qu'il a l'âge de se les payer (mais non, ça ne fait pas si longtemps... Ca va aller...) : la Wii U Wind Waker, puis les trois 3DS Ocarina of Time, A Link Between Worlds et Majora's Mask, chacune dans un format différent. Il avait fait l'impasse sur la Switch Tears of the Kingdom, qu'il ne trouvait « pas si belle ».
Pour Player 1, c'est « le collector ultime ». Ocarina of Time est son tout premier Zelda, celui qui lui a donné le goût de l'aventure (et vu nos premières impressions sur la version Switch 2, il ne devrait pas être déçu). Il a tout précommandé : console, manette avec socle et pochette.
Maïtuk, lui, veut toutes les consoles Nintendo, et en très bon état. Il jouera un peu sur celle-ci, mais le plus important, c'est qu'elle rejoigne la collection. Sa conclusion nous a bien fait rire : « je les aime beaucoup ces enfoirés de Nintendo ».
Terkyou a fait l'inverse. Il n'achète un collector que s'il est vraiment réussi (il a quand même une New 3DS XL Monster Hunter et une Switch Lite Dialga et Palkia), et comme il ne garde jamais de console en double, il doit d'abord revendre son modèle classique. Il n'y est pas arrivé à temps et a annulé sa commande il y a deux jours.
Des réassorts promis, sans dateSi vous l'avez ratée, Nintendo promet des réassorts, sans date pour l'instant. Et si vous comptiez fêter la sortie d'Ocarina of Time en boutique, attention, on rappelle que Micromania a annulé ses nocturnes du 4 novembre. Vous pourrez toutefois aller en magasin dès jeudi matin pour récupérer votre jeu, à moins qu'il ne vous soit livré directement chez vous ou... téléchargé sur votre console après une précommande sur l'eShop.
sur notre serveur Discord !
Sources : Nintendo (Japon), Kotaku, Notebookcheck
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