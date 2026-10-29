Dossier Nintendo Switch 2 (Switch 2)

Switch 2 Zelda 40e anniversaire : vos galères (et vos joies) pour l'avoir le jour J

Annulations chez Walmart, bugs chez Auchan et à la Fnac : la Switch 2 Zelda sort ce 29 octobre, et notre Discord raconte comment il l'a eue (ou pas), avec des (més)aventures qui semblent le lot commun de bon nombre de fans aujourd'hui...