Dossier Nintendo

Résultats semestriels de Nintendo au 30 septembre 2026 : la Switch 2 à 26,35 millions, des profits en hausse mais un 2e trimestre plus calme Vu du semestre, les profits de Nintendo s'envolent. Vu du seul 2e trimestre, l'histoire change : on a sorti la calculette pour vous, et ça vaut le détour ! Dossier Finance et chiffres de vente

Au final, ce semestre ressemble à ces bulletins scolaires qu'il faut lire jusqu'à la dernière ligne. La moyenne est excellente, mais une bonne partie du résultat vient d'un remboursement exceptionnel enregistré au printemps, et le 2e trimestre, débarrassé de cet effet, recule sur tous les grands indicateurs. Pour autant, on ne parlera pas du tout de mauvaise passe. La marge de fond reste nettement supérieure à celle de l'an dernier, le logiciel fait exactement ce que Big N attendait de lui, et la Switch 2 garde une belle avance sur son aînée au même stade. Le point qui nous préoccupe davantage, c'est le rythme de la console, surtout au Japon et en Europe, au moment où les hausses de prix s'installent, tout en tenant compte de la saisonnalité pour ne pas s'alarmer outre-mesure pour le moment. Avec 10,01 millions de machines à placer en six mois et des stocks qui ont bondi, Nintendo joue gros sur cette fin d'année, et il faudra qu'Ocarina of Time, les collectors et le catalogue fassent bien leur taff au pied du sapin. On se donne rendez-vous début février 2027, avec le trimestre des Fêtes en juge de paix : c'est là qu'on saura si les 16,5 millions étaient tenables ou un brin trop optimistes.