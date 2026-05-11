Dossier Nintendo
Résultats semestriels de Nintendo au 30 septembre 2026 : la Switch 2 à 26,35 millions, des profits en hausse mais un 2e trimestre plus calme
Vu du semestre, les profits de Nintendo s'envolent. Vu du seul 2e trimestre, l'histoire change : on a sorti la calculette pour vous, et ça vaut le détour !Dossier
L'essentiel en quelques lignes :
Et si on vous disait que Nintendo publie à la fois un excellent semestre et un trimestre nettement moins souriant ? Les deux sont vrais, et c'est tout l'intérêt de ce rendez-vous. Nintendo publie ses comptes en cumul, donc il suffit de retirer les chiffres de notre dossier d'août pour voir apparaître le 2e trimestre, et le contraste vaut son pesant de cacahuètes.
Le détail géographique est le plus parlant. Au 2e trimestre, les Amériques passent de 1,60 à 1,05 million, le reste du monde de 0,80 à 0,76 million, l'Europe de 1,06 à 0,49 million et le Japon de 1,08 à 0,38 million. Difficile de ne pas faire le lien entre ce plongeon japonais et la hausse de 20% du prix de la version japonaise le 25 mai, même si Nintendo n'établit pas ce lien dans ses documents. En Europe et aux États-Unis, le passage à 499,99 euros et 499,99 dollars n'a joué qu'à partir du 1er septembre, donc sur le dernier mois de la période. Le vrai test de l'élasticité du prix, c'est donc maintenant, en pleine saison de préparation des Fêtes de fin d'année... et donc au prochain trimestre fiscal pour Nintendo !
19,67 millions au 30 juin 2018, soit 6,68 millions de moins. La Switch 2 reste donc largement devant son aînée, et on connaît la carrière qu'a faite cette dernière. Puisque l'on parle d'elle, indiquons que la Switch première génération continue sa sortie de scène en douceur avec 1,27 million d'unités sur le semestre, en recul de 32,7%, ce qui porte son cumul à 157,20 millions.
Tomodachi Life : Une vie de rêve continue sur sa lancée avec 8,81 millions d'unités sur le semestre, dont 0,87 million sur le seul 2e trimestre. Mais la vraie belle histoire du moment s'appelle Rhythm Paradise Groove : 2,89 millions depuis le 2 juillet, dont 2,13 millions au Japon. Jolie sortie de scène pour la Switch, notamment au Japon, donc, avec ce dernier jeu Nintendo.
Sur Switch 2, Splatoon Raiders signe 2,42 millions, dont 1,41 million au Japon, et Fire Emblem: Fortune's Weave affiche déjà 1,34 million alors qu'il est sorti le 17 septembre, 13 jours avant la clôture. Star Fox fait aussi son entrée dans ce petit club avec 1,17 million de jeux vendus. Mario Kart World continue sur sa lancée à 16,48 millions. Cela représente 62,5% du parc installé (bundles compris), un taux d'équipement exceptionnel. Force est de constater que Yoshi and the Mysterious Book n'apparaît toujours pas dans les million-sellers de Nintendo. Pour le détail jeu par jeu, on a réuni tout ça dans notre news sur les ventes de jeux.
La marge brute atteint 486,46 milliards de yens, soit 2,64 milliards d'euros, en hausse de 22,1%, et son ratio saute de 36,2% à 50,4%. Le résultat d'exploitation grimpe de 49,1% à 216,5 milliards de yens, soit 1,18 milliard d'euros. Le résultat courant progresse de 27,4% à 300,68 milliards de yens, soit 1,63 milliard d'euros, et le résultat net part du groupe de 11% à 220,92 milliards de yens, soit 1,199 milliard d'euros, pour un bénéfice par action de 191,63 yens, soit 1,04 euro. Ca ne semble pas si mal de prime abord, mais il y a une explication !
Le second est monétaire : la faiblesse du yen ajoute 63,1 milliards de yens au chiffre d'affaires, soit 342,5 millions d'euros, et environ 22,2 milliards de yens au résultat d'exploitation, soit 120,5 millions d'euros.
Le troisième est exceptionnel dans le sens d'unique : le remboursement d'environ 300 millions de dollars de droits de douane américains IEEPA, soit à peu près 48 milliards de yens ou 260 millions d'euros, comptabilisé en diminution du coût des ventes au premier trimestre. Sans lui, d'après nos calculs, le résultat d'exploitation progresserait d'environ 16% au lieu de 49,1%, et le ratio de marge brute tournerait autour de 45,4%. Ça reste une belle progression, mais ça n'a plus tout à fait la même allure !
Et voilà pourquoi le 2e trimestre isolé raconte une autre histoire. Le chiffre d'affaires y recule de 15% à 448,228 milliards de yens, soit 2,433 milliards d'euros. Le résultat d'exploitation baisse de 16,3% à 73,904 milliards de yens, soit 401,2 millions d'euros, le résultat courant de 32,6% à 94,526 milliards de yens, soit 513,1 millions d'euros, et le résultat net part du groupe de 28,6% à 73,494 milliards de yens, soit 398,9 millions d'euros.
On ne va pas noircir le tableau pour autant car la marge brute de ce trimestre s'établit à 45,7%, contre 40,5% un an plus tôt, et elle rejoint le niveau du premier trimestre une fois le remboursement retiré. La rentabilité de fond tient donc bien, c'est le volume qui manque... mais c'est aussi saisonnier, car l'été occidental n'est clairement pas une période faste pour les fabricants de consoles de jeux vidéo. Tout va se jouer là, au 3e trimestre fiscal, qui se cloture le 31 décembre prochain.
Mais reste à comprendre pourquoi le résultat net ne grimpe que de 11% sur le semestre. L'an dernier avait pris en compte 32,3 milliards de yens de plus-value sur cessions de titres, soit 175,3 millions d'euros, qui ne se répète pas. Le change a aussi tourné, d'un gain de 18,5 milliards de yens, soit 100,4 millions d'euros, à une perte de 7,3 milliards de yens, soit 39,4 millions d'euros. Heureusement, la quote-part des sociétés associées comme The Pokémon Company progresse à 60,8 milliards de yens, soit 330,2 millions d'euros, et les intérêts à 26,7 milliards de yens, soit 145,1 millions d'euros.
Côté volumes, le défi est plus corsé. L'objectif reste de 16,5 millions de Switch 2 : il en reste donc 10,01 millions à écouler en six mois, alors que le second semestre de l'an dernier en avait compté 9,50 millions, et avec une console moins chère. On peut compter sur le Collector Zelda et les. bundles de Noël pour aider Nintendo à atteindre son objectif ambitieux. Pour les jeux Switch 2, l'objectif de 60 millions exclut les bundles, et il reste 36,56 millions de jeux à vendre sur cette base. La Switch vise encore 730 000 consoles et 39,67 millions de jeux sur la même base. Autant dire que les fêtes vont être l'objet de toutes les attentions.
Il y a encore un chiffre qui mérite qu'on s'y arrête : les stocks atteignent 814,57 milliards de yens, soit 4,422 milliards d'euros, contre 539,804 milliards fin mars et 492,696 milliards un an plus tôt, soit une hausse de 65,3% sur un an. Dans le même temps, la trésorerie recule de 237,9 milliards de yens depuis mars pour s'établir à 1 553,865 milliards de yens, soit 8,435 milliards d'euros. Nintendo constate cette hausse sans l'expliquer dans ses documents. De notre côté, on y voit surtout une préparation de la fin d'année et des achats de composants avant que la mémoire ne flambe encore, mais ça reste finalement notre modeste interprétation !
l'édition collector Zelda 40e anniversaire est arrivée la semaine dernière, Nintendo Switch Sports Resort le 22 octobre, et The Legend of Zelda: Ocarina of Time sort aujourd'hui même, tout pile le jour des résultats - ô coïncidence. Metroid Ravenous suivra le 28 janvier, avant Pokémon Winds, Pokémon Waves et Xenoblade Genesis dans le courant de l'année 2027.
Les actionnaires, eux, reçoivent leur part. Le dividende intermédiaire est fixé à 76 yens, soit 0,41 euro, contre 42 yens un an plus tôt, pour une enveloppe de 87,621 milliards de yens, soit 475,6 millions d'euros, versée le 1er décembre. Il correspond à 40% du résultat d'exploitation du semestre, le remboursement douanier jouant donc aussi ici. Le dividende annuel reste attendu à 162 yens, soit 0,88 euro, ce qui laisse 86 yens de solde, soit 0,47 euro, et marque une nette baisse par rapport aux 219 yens de l'exercice précédent.
De votre côté, est-ce qu'Ocarina of Time vous fait sauter le pas vers la Switch 2 à 499,99 euros, ou bien est-ce que le prix vous fait patienter ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Sources : Nintendo Consolidated Financial Highlights, Financial Results Explanatory Material, Notice of Dividend
- La Switch 2 atteint 26,35 millions de consoles vendues, dont 6,49 millions sur le semestre, en recul de 37,4%.
- Le 2e trimestre seul pèse 2,67 millions de consoles, en recul de 41,2%.
- Tomodachi Life : Une vie de rêve mène la danse avec 8,81 millions de jeux sur le semestre, devant Rhythm Paradise Groove à 2,89 millions et Splatoon Raiders à 2,42 millions.
- Le chiffre d'affaires recule de 12,1% à 966,041 milliards de yens, soit 5,244 milliards d'euros.
- Le résultat d'exploitation grimpe de 49,1% à 216,5 milliards de yens, soit 1,175 milliard d'euros, mais de 16% environ sans le remboursement des 300 millions de dollars de droits de douane américains.
- Le résultat net part du groupe progresse de 11% à 220,917 milliards de yens, soit 1,199 milliard d'euros.
- Les prévisions ne bougent pas : il reste 10,01 millions de Switch 2 à écouler en six mois pour tenir les 16,5 millions.
- Le dividende intermédiaire passe de 42 à 76 yens, soit 0,41 euro, tandis que l'annuel reste attendu à 162 yens, soit 0,88 euro.
Et si on vous disait que Nintendo publie à la fois un excellent semestre et un trimestre nettement moins souriant ? Les deux sont vrais, et c'est tout l'intérêt de ce rendez-vous. Nintendo publie ses comptes en cumul, donc il suffit de retirer les chiffres de notre dossier d'août pour voir apparaître le 2e trimestre, et le contraste vaut son pesant de cacahuètes.
Une Switch 2 qui lève le pied, et pas partout au même rythmeLe compteur affiche 26,35 millions de Switch 2 depuis juin 2025. Il s'agit de sell-in, c'est-à-dire des ventes de Nintendo aux revendeurs et aux consommateurs sur ses propres boutiques, pas des consoles réellement passées en caisse dans le monde. Sur le semestre, Big N en a écoulé 6,49 millions, contre 10,36 millions un an plus tôt, soit un recul de 37,4%. On rappellera si jamais cette baisse vous inquiétait que la comparaison se fait avec le semestre de lancement, celui où toute la demande accumulée pendant des mois s'est déversée d'un coup !
Le détail géographique est le plus parlant. Au 2e trimestre, les Amériques passent de 1,60 à 1,05 million, le reste du monde de 0,80 à 0,76 million, l'Europe de 1,06 à 0,49 million et le Japon de 1,08 à 0,38 million. Difficile de ne pas faire le lien entre ce plongeon japonais et la hausse de 20% du prix de la version japonaise le 25 mai, même si Nintendo n'établit pas ce lien dans ses documents. En Europe et aux États-Unis, le passage à 499,99 euros et 499,99 dollars n'a joué qu'à partir du 1er septembre, donc sur le dernier mois de la période. Le vrai test de l'élasticité du prix, c'est donc maintenant, en pleine saison de préparation des Fêtes de fin d'année... et donc au prochain trimestre fiscal pour Nintendo !
19,67 millions au 30 juin 2018, soit 6,68 millions de moins. La Switch 2 reste donc largement devant son aînée, et on connaît la carrière qu'a faite cette dernière. Puisque l'on parle d'elle, indiquons que la Switch première génération continue sa sortie de scène en douceur avec 1,27 million d'unités sur le semestre, en recul de 32,7%, ce qui porte son cumul à 157,20 millions.
Les jeux tiennent la baraque, et la vieille Switch n'a pas dit adieuPendant que le hardware ralentit, le logiciel accélère : 24,49 millions de jeux Switch 2 sur le semestre, en hausse de 18,8%, et 65,73 millions de jeux Switch, en hausse de 6,8%. Près de trois jeux sur quatre de ce total restent donc des jeux Switch, rétrocompatibilité oblige. Au 2e trimestre seul, la tendance se sépare en deux : le logiciel Switch 2 bondit de 25,8% à 15,03 millions, tandis que le logiciel Switch recule de 14,1% à 31,92 millions. Il faut dire que la bascule du parc se lit là, tranquillement, trimestre après trimestre.
Tomodachi Life : Une vie de rêve continue sur sa lancée avec 8,81 millions d'unités sur le semestre, dont 0,87 million sur le seul 2e trimestre. Mais la vraie belle histoire du moment s'appelle Rhythm Paradise Groove : 2,89 millions depuis le 2 juillet, dont 2,13 millions au Japon. Jolie sortie de scène pour la Switch, notamment au Japon, donc, avec ce dernier jeu Nintendo.
Sur Switch 2, Splatoon Raiders signe 2,42 millions, dont 1,41 million au Japon, et Fire Emblem: Fortune's Weave affiche déjà 1,34 million alors qu'il est sorti le 17 septembre, 13 jours avant la clôture. Star Fox fait aussi son entrée dans ce petit club avec 1,17 million de jeux vendus. Mario Kart World continue sur sa lancée à 16,48 millions. Cela représente 62,5% du parc installé (bundles compris), un taux d'équipement exceptionnel. Force est de constater que Yoshi and the Mysterious Book n'apparaît toujours pas dans les million-sellers de Nintendo. Pour le détail jeu par jeu, on a réuni tout ça dans notre news sur les ventes de jeux.
Un bon semestre avec un 2e trimestre toutefois plus calmeLe chiffre d'affaires est de 966,04 milliards de yens, soit 5,24 milliards d'euros, en recul de 12,1%. Les ventes de consoles pèsent 903,33 milliards de yens, soit 4,90 milliards d'euros, en baisse de 15,3%, tandis que les revenus liés aux licences bondissent de 87,9% à 62,71 milliards de yens, soit 340,4 millions d'euros, portés notamment par le film Super Mario Galaxy. L'Amérique représente 43,4% des ventes, l'Europe 21,5%, le Japon 21,1% et le reste du monde 14%, ce qui fait 78,9% hors de l'archipel.
La marge brute atteint 486,46 milliards de yens, soit 2,64 milliards d'euros, en hausse de 22,1%, et son ratio saute de 36,2% à 50,4%. Le résultat d'exploitation grimpe de 49,1% à 216,5 milliards de yens, soit 1,18 milliard d'euros. Le résultat courant progresse de 27,4% à 300,68 milliards de yens, soit 1,63 milliard d'euros, et le résultat net part du groupe de 11% à 220,92 milliards de yens, soit 1,199 milliard d'euros, pour un bénéfice par action de 191,63 yens, soit 1,04 euro. Ca ne semble pas si mal de prime abord, mais il y a une explication !
Le second est monétaire : la faiblesse du yen ajoute 63,1 milliards de yens au chiffre d'affaires, soit 342,5 millions d'euros, et environ 22,2 milliards de yens au résultat d'exploitation, soit 120,5 millions d'euros.
Le troisième est exceptionnel dans le sens d'unique : le remboursement d'environ 300 millions de dollars de droits de douane américains IEEPA, soit à peu près 48 milliards de yens ou 260 millions d'euros, comptabilisé en diminution du coût des ventes au premier trimestre. Sans lui, d'après nos calculs, le résultat d'exploitation progresserait d'environ 16% au lieu de 49,1%, et le ratio de marge brute tournerait autour de 45,4%. Ça reste une belle progression, mais ça n'a plus tout à fait la même allure !
Et voilà pourquoi le 2e trimestre isolé raconte une autre histoire. Le chiffre d'affaires y recule de 15% à 448,228 milliards de yens, soit 2,433 milliards d'euros. Le résultat d'exploitation baisse de 16,3% à 73,904 milliards de yens, soit 401,2 millions d'euros, le résultat courant de 32,6% à 94,526 milliards de yens, soit 513,1 millions d'euros, et le résultat net part du groupe de 28,6% à 73,494 milliards de yens, soit 398,9 millions d'euros.
On ne va pas noircir le tableau pour autant car la marge brute de ce trimestre s'établit à 45,7%, contre 40,5% un an plus tôt, et elle rejoint le niveau du premier trimestre une fois le remboursement retiré. La rentabilité de fond tient donc bien, c'est le volume qui manque... mais c'est aussi saisonnier, car l'été occidental n'est clairement pas une période faste pour les fabricants de consoles de jeux vidéo. Tout va se jouer là, au 3e trimestre fiscal, qui se cloture le 31 décembre prochain.
Mais reste à comprendre pourquoi le résultat net ne grimpe que de 11% sur le semestre. L'an dernier avait pris en compte 32,3 milliards de yens de plus-value sur cessions de titres, soit 175,3 millions d'euros, qui ne se répète pas. Le change a aussi tourné, d'un gain de 18,5 milliards de yens, soit 100,4 millions d'euros, à une perte de 7,3 milliards de yens, soit 39,4 millions d'euros. Heureusement, la quote-part des sociétés associées comme The Pokémon Company progresse à 60,8 milliards de yens, soit 330,2 millions d'euros, et les intérêts à 26,7 milliards de yens, soit 145,1 millions d'euros.
Des objectifs maintenus, mais un sapin qui devra être bien garniNintendo ne touche à rien côté objectifs, signe que la trajectoire est maîtrisée : 2 050 milliards de yens de chiffre d'affaires, soit 11,128 milliards d'euros, 370 milliards de yens de résultat d'exploitation, soit 2,008 milliards d'euros, 430 milliards de yens de résultat courant, soit 2,334 milliards d'euros, et 310 milliards de yens de résultat net part du groupe, soit 1,683 milliard d'euros.
Côté volumes, le défi est plus corsé. L'objectif reste de 16,5 millions de Switch 2 : il en reste donc 10,01 millions à écouler en six mois, alors que le second semestre de l'an dernier en avait compté 9,50 millions, et avec une console moins chère. On peut compter sur le Collector Zelda et les. bundles de Noël pour aider Nintendo à atteindre son objectif ambitieux. Pour les jeux Switch 2, l'objectif de 60 millions exclut les bundles, et il reste 36,56 millions de jeux à vendre sur cette base. La Switch vise encore 730 000 consoles et 39,67 millions de jeux sur la même base. Autant dire que les fêtes vont être l'objet de toutes les attentions.
Il y a encore un chiffre qui mérite qu'on s'y arrête : les stocks atteignent 814,57 milliards de yens, soit 4,422 milliards d'euros, contre 539,804 milliards fin mars et 492,696 milliards un an plus tôt, soit une hausse de 65,3% sur un an. Dans le même temps, la trésorerie recule de 237,9 milliards de yens depuis mars pour s'établir à 1 553,865 milliards de yens, soit 8,435 milliards d'euros. Nintendo constate cette hausse sans l'expliquer dans ses documents. De notre côté, on y voit surtout une préparation de la fin d'année et des achats de composants avant que la mémoire ne flambe encore, mais ça reste finalement notre modeste interprétation !
l'édition collector Zelda 40e anniversaire est arrivée la semaine dernière, Nintendo Switch Sports Resort le 22 octobre, et The Legend of Zelda: Ocarina of Time sort aujourd'hui même, tout pile le jour des résultats - ô coïncidence. Metroid Ravenous suivra le 28 janvier, avant Pokémon Winds, Pokémon Waves et Xenoblade Genesis dans le courant de l'année 2027.
Les actionnaires, eux, reçoivent leur part. Le dividende intermédiaire est fixé à 76 yens, soit 0,41 euro, contre 42 yens un an plus tôt, pour une enveloppe de 87,621 milliards de yens, soit 475,6 millions d'euros, versée le 1er décembre. Il correspond à 40% du résultat d'exploitation du semestre, le remboursement douanier jouant donc aussi ici. Le dividende annuel reste attendu à 162 yens, soit 0,88 euro, ce qui laisse 86 yens de solde, soit 0,47 euro, et marque une nette baisse par rapport aux 219 yens de l'exercice précédent.
De votre côté, est-ce qu'Ocarina of Time vous fait sauter le pas vers la Switch 2 à 499,99 euros, ou bien est-ce que le prix vous fait patienter ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Sources : Nintendo Consolidated Financial Highlights, Financial Results Explanatory Material, Notice of Dividend
Au final, ce semestre ressemble à ces bulletins scolaires qu'il faut lire jusqu'à la dernière ligne. La moyenne est excellente, mais une bonne partie du résultat vient d'un remboursement exceptionnel enregistré au printemps, et le 2e trimestre, débarrassé de cet effet, recule sur tous les grands indicateurs. Pour autant, on ne parlera pas du tout de mauvaise passe. La marge de fond reste nettement supérieure à celle de l'an dernier, le logiciel fait exactement ce que Big N attendait de lui, et la Switch 2 garde une belle avance sur son aînée au même stade. Le point qui nous préoccupe davantage, c'est le rythme de la console, surtout au Japon et en Europe, au moment où les hausses de prix s'installent, tout en tenant compte de la saisonnalité pour ne pas s'alarmer outre-mesure pour le moment. Avec 10,01 millions de machines à placer en six mois et des stocks qui ont bondi, Nintendo joue gros sur cette fin d'année, et il faudra qu'Ocarina of Time, les collectors et le catalogue fassent bien leur taff au pied du sapin. On se donne rendez-vous début février 2027, avec le trimestre des Fêtes en juge de paix : c'est là qu'on saura si les 16,5 millions étaient tenables ou un brin trop optimistes.
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