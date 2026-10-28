Dossier Indie World

[Indie World] Bilan du Indie World du 28 octobre 2026 : 23 jeux présentés Quatre démos à télécharger dès ce soir, cinq sorties avant la fin de l'année et une belle fournée pour 2027 : voici tout ce qu'il fallait retenir de l'Indie World du 28 octobre 2026. Allez... On plonge ? Dossier Indie World

Voilà bien un Indie World qui a tenu toutes ses promesses. Nintendo a fait défiler 23 jeux indépendants à venir sur Switch 2 et Switch, entre simulations de vie cosy et jeux multijoueur franchement chaotiques. Big N a même glissé une sortie surprise et quatre démos jouables dès aujourd'hui. Plutôt que de suivre l'ordre de la présentation, on a classé les jeux selon ce qui nous intéresse le plus : ce qu'on peut essayer tout de suite, ce qui arrive d'ici Noël, et ce qui nous attend en 2027.

Par Xavier

Xavier Publié le 28/10/2026

à 23h18 Nintendo a présenté 23 jeux indépendants Switch 1|2 lors de l'Indie World du 28/10/2026.

4 démos sont disponibles dès aujourd'hui sur le Nintendo eShop : Haunted Paws, Petal Runner, RACCOIN: Chaos Max Edition et Winds of Viridia.

5 jeux sortiront avant la fin de l'année 2026, dont Sword of the Sea dès demain et Spirit Crossing le 16 novembre.

Witchbrook, City of None, R.E.P.O. et Tenjutsu font partie des gros morceaux attendus en 2027.

Indie World - 28/10/2026 Retrouvez la vidéo sur YouTube Les démos à télécharger dès aujourd'hui Haunted Paws (LazyFlock) nous met dans la peau de deux toutous partis retrouver leur maîtresse dans un manoir hanté. Ce jeu d'aventure se joue à deux, en coopération locale (y compris via GameShare) ou en ligne. On y crée et personnalise ses chiots avant de résoudre des énigmes et d'affronter des créatures inquiétantes. Le jeu sortira en mai 2027 sur Switch 2 et Switch.



Petal Runner (Nano Park Studios et iam8bit Presents) est un RPG en monde ouvert solarpunk en pixel art. On y suit Cali et son acolyte Kira, coursiers d'élite à moto chargés de livrer des animaux de compagnie numériques dans une grande ville côtière. Le jeu sortira le 8 mars 2027 en exclusivité console sur Switch 2.



RACCOIN: Chaos Max Edition (Playstack et Doraccoon) transforme les machines pousse-pièces en roguelike. On combine pièces spéciales et objets pour déclencher des cascades de combos, avec huit personnages au style de jeu différent. La version Switch 2 propose un skin de borne d'arcade exclusif et gère le mode souris. Le jeu sortira le 10 novembre sur Switch 2.



Winds of Viridia (Shark Jump) est la seule vraie nouveauté du lot. On y incarne un enfant né d'une graine, bien décidé à sauver Viridia, une civilisation au bord de l'extinction. Le jeu d'action-aventure mise sur la fluidité des déplacements, avec un compagnon nommé Scarax. Sa bande-son est signée Kevin Penkin et Christopher Larkin, compositeur de Hollow Knight. Le jeu arrivera début 2027 sur Switch 2. Les jeux qui sortent en 2026 Douillettage Service de Bao Bao (Destroyer Doggo) a fait l'objet d'une sortie surprise : il est disponible dès aujourd'hui sur Switch. On y incarne un adorable panda passionné de nettoyage, qui redonne leur éclat à des décors pastel en pixel art. On peut y jouer seul ou à quatre en ligne, au son de plus de 50 morceaux originaux.



Sword of the Sea (Giant Squid) arrive dès demain, jeudi 29 octobre, sur Switch 2. Le jeu de glisse contemplatif des créateurs d'ABZÛ et de The Pathless a déjà conquis la critique sur PS5 et PC, et sa musique a été récompensée par un Grammy. On vous a tout raconté dans

TANUKI: Pon's Summer (CRITICAL REFLEX et Denkiworks) nous fait incarner Pon, un tanuki facteur à mi-temps qui sillonne son village en BMX. Entre deux livraisons de colis, on participe à des compétitions sportives et on restaure le sanctuaire avant le grand festival de fin d'été. Le jeu sortira le 10 novembre sur Switch 2 et Switch.



Spirit Crossing (Spry Fox) est un MMO de simulation de vie signé par le studio de Cozy Grove. On y construit sa vie au-dessus des nuages et on y tisse des liens avec les autres joueurs. Le jeu sortira le 16 novembre en exclusivité console sur Switch 2 et Switch. On détaille tout dans

Everything is Crab (Secret Mode et Odd Dreams Digital) est un roguelite d'évolution animale. On y incarne Darwin, une petite créature bleue, et on pioche parmi plus de 140 talents pour la transformer en chimère redoutable. Le jeu sortira le 26 novembre sur Switch, le même jour qu'une Nintendo Switch 2 Edition aux graphismes améliorés, compatible avec le mode souris des Joy-Con 2. Si on achète la version Switch, la mise à niveau vers la version Switch 2 sera gratuite. Les jeux qui sortent en 2027 HYPERyuki: Snowboard Syndicate (Acclaim et Wabisabi Games) rend hommage aux jeux de sports extrêmes des années 2000, SSX en tête. On s'y affronte à quatre en écran scindé ou à huit en ligne, avec GameShare en local et en ligne via GameChat. Le jeu sortira début 2027 sur Switch 2.



Lost and Found Co. (Bit Egg Inc.) est un point-and-click dessiné à la main, où l'on aide les habitants de Plumville à retrouver leurs objets perdus. Sur Switch 2, le jeu gère le mode souris des Joy-Con 2, la visée par gyroscope et la coopération locale à quatre. Il sortira début 2027 en exclusivité console temporaire sur Switch 2 et Switch.



Witchbrook (Chucklefish), la simulation de vie de sorcellerie jouable à quatre en ligne, a enfin trouvé sa date. Comme on vous l'annonçait cet après-midi,

Slime Rancher 2 (Monomi Park) arrive enfin sur une console Nintendo. On y retrouve Beatrix LeBeau sur l'Île Arc-en-Ciel, où l'on capture et élève de nouveaux slimes. Le jeu sortira en janvier 2027 sur Switch 2.



My Arms Are Longer Now (Toot Games et Jackbox Games) nous fait incarner un bras démesurément long, qui se faufile partout pour commettre des larcins improbables. Un détective proche de la retraite commente nos méfaits, au milieu de 48 personnages doublés par des humoristes australiens. Le jeu sortira le 11 mars 2027 sur Switch 2 et Switch.



Dumpster Gang (Curve Games et Coyote House Games) nous transforme en ratons laveurs chapardeurs dans un bac à sable chaotique, jouable à quatre en coopération en ligne. Il faudra fouiller les poubelles sans se faire attraper par l'exterminateur. Le jeu gère le mode souris et GameShare, et sortira en mars 2027 sur Switch 2.



Super Battle Golf (Oro Interactive et Brimstone) réunit jusqu'à huit joueurs sur le green. Tout le monde joue en même temps, et les armes et objets servent à saboter la partie des adversaires. Le jeu se joue en ligne et en multiplateforme, et sortira le 25 mars 2027 sur Switch 2.



Kitsune: The Journey of Adashino (room6) est un jeu d'action-aventure en 3D inspiré du folklore japonais. Une jeune fille renarde et une grenouille y explorent une île plongée dans l'obscurité, en évitant des oni menaçants avec une réserve de lumière limitée. Le jeu sortira au printemps 2027 sur Switch 2 et Switch.



Finding Polka (PARCO GAMES et lidlocks) est une aventure entièrement dessinée au stylo-bille. On y suit Fendy, partie à la recherche d'un chien qui ressemble trait pour trait à celui de son enfance. La version Switch comprendra un niveau supplémentaire en contenu téléchargeable. Le jeu sortira au printemps 2027 sur Switch.



Floor Plan: Slap Out Of It! (Turbo Button) adapte la série d'escape games en réalité virtuelle du studio, sans VR cette fois. Grâce à nos bras extensibles, on peut gifler à peu près tout le décor pour résoudre des énigmes dans des tours impossibles. Le jeu sortira au printemps 2027 sur Switch, accompagné d'une Nintendo Switch 2 Edition.



Threads of Time (Balor Games et Riyo Games) est un RPG au tour par tour qui fait voyager une équipe de héros à travers les époques. Il mêle graphismes colorés et pixel art, avec plus de 100 morceaux originaux. Le jeu sortira à l'été 2027 sur Switch 2 et Switch.



City of None marque le retour sur nos consoles de Noel Berry, cocréateur de Celeste. Ce jeu de plateforme alliant action et réflexion découpe sa ville en cinq secteurs, chacun avec sa palette de quatre couleurs. On vous en dit plus dans

R.E.P.O. (semiwork), l'un des phénomènes viraux de 2025 sur PC, arrivera en 2027 sur Switch 2. On y pille des lieux hantés jusqu'à six en ligne, comme on vous l'expliquait dans

Tenjutsu (Devolver Digital et Deepnight Games) est le nouveau jeu du designer de Dead Cells, le Français Sébastien Benard. On y incarne Ten, une ancienne criminelle qui s'attaque aux syndicats du crime de Secret Garden City. Ce roguelike de combat au corps à corps en vue de dessus sortira en 2027 sur Switch 2.



Sources : Vooks Résumé de cette actualité en quatre points :(LazyFlock) nous met dans la peau de deux toutous partis retrouver leur maîtresse dans un manoir hanté. Ce jeu d'aventure se joue à deux, en coopération locale (y compris via GameShare) ou en ligne. On y crée et personnalise ses chiots avant de résoudre des énigmes et d'affronter des créatures inquiétantes. Le jeu sortira en mai 2027 sur Switch 2 et Switch.(Nano Park Studios et iam8bit Presents) est un RPG en monde ouvert solarpunk en pixel art. On y suit Cali et son acolyte Kira, coursiers d'élite à moto chargés de livrer des animaux de compagnie numériques dans une grande ville côtière. Le jeu sortira le 8 mars 2027 en exclusivité console sur Switch 2.(Playstack et Doraccoon) transforme les machines pousse-pièces en roguelike. On combine pièces spéciales et objets pour déclencher des cascades de combos, avec huit personnages au style de jeu différent. La version Switch 2 propose un skin de borne d'arcade exclusif et gère le mode souris. Le jeu sortira le 10 novembre sur Switch 2.(Shark Jump) est la seule vraie nouveauté du lot. On y incarne un enfant né d'une graine, bien décidé à sauver Viridia, une civilisation au bord de l'extinction. Le jeu d'action-aventure mise sur la fluidité des déplacements, avec un compagnon nommé Scarax. Sa bande-son est signée Kevin Penkin et Christopher Larkin, compositeur de Hollow Knight. Le jeu arrivera début 2027 sur Switch 2.(Destroyer Doggo) a fait l'objet d'une sortie surprise : il est disponible dès aujourd'hui sur Switch. On y incarne un adorable panda passionné de nettoyage, qui redonne leur éclat à des décors pastel en pixel art. On peut y jouer seul ou à quatre en ligne, au son de plus de 50 morceaux originaux.(Giant Squid) arrive dès demain, jeudi 29 octobre, sur Switch 2. Le jeu de glisse contemplatif des créateurs d'ABZÛ et de The Pathless a déjà conquis la critique sur PS5 et PC, et sa musique a été récompensée par un Grammy. On vous a tout raconté dans notre news dédiée à Sword of the Sea (CRITICAL REFLEX et Denkiworks) nous fait incarner Pon, un tanuki facteur à mi-temps qui sillonne son village en BMX. Entre deux livraisons de colis, on participe à des compétitions sportives et on restaure le sanctuaire avant le grand festival de fin d'été. Le jeu sortira le 10 novembre sur Switch 2 et Switch.(Spry Fox) est un MMO de simulation de vie signé par le studio de Cozy Grove. On y construit sa vie au-dessus des nuages et on y tisse des liens avec les autres joueurs. Le jeu sortira le 16 novembre en exclusivité console sur Switch 2 et Switch. On détaille tout dans notre news consacrée à Spirit Crossing (Secret Mode et Odd Dreams Digital) est un roguelite d'évolution animale. On y incarne Darwin, une petite créature bleue, et on pioche parmi plus de 140 talents pour la transformer en chimère redoutable. Le jeu sortira le 26 novembre sur Switch, le même jour qu'une Nintendo Switch 2 Edition aux graphismes améliorés, compatible avec le mode souris des Joy-Con 2. Si on achète la version Switch, la mise à niveau vers la version Switch 2 sera gratuite.(Acclaim et Wabisabi Games) rend hommage aux jeux de sports extrêmes des années 2000, SSX en tête. On s'y affronte à quatre en écran scindé ou à huit en ligne, avec GameShare en local et en ligne via GameChat. Le jeu sortira début 2027 sur Switch 2.(Bit Egg Inc.) est un point-and-click dessiné à la main, où l'on aide les habitants de Plumville à retrouver leurs objets perdus. Sur Switch 2, le jeu gère le mode souris des Joy-Con 2, la visée par gyroscope et la coopération locale à quatre. Il sortira début 2027 en exclusivité console temporaire sur Switch 2 et Switch.(Chucklefish), la simulation de vie de sorcellerie jouable à quatre en ligne, a enfin trouvé sa date. Comme on vous l'annonçait cet après-midi, Witchbrook sortira le 28 janvier 2027 sur Switch et Switch 2 (Monomi Park) arrive enfin sur une console Nintendo. On y retrouve Beatrix LeBeau sur l'Île Arc-en-Ciel, où l'on capture et élève de nouveaux slimes. Le jeu sortira en janvier 2027 sur Switch 2.(Toot Games et Jackbox Games) nous fait incarner un bras démesurément long, qui se faufile partout pour commettre des larcins improbables. Un détective proche de la retraite commente nos méfaits, au milieu de 48 personnages doublés par des humoristes australiens. Le jeu sortira le 11 mars 2027 sur Switch 2 et Switch.(Curve Games et Coyote House Games) nous transforme en ratons laveurs chapardeurs dans un bac à sable chaotique, jouable à quatre en coopération en ligne. Il faudra fouiller les poubelles sans se faire attraper par l'exterminateur. Le jeu gère le mode souris et GameShare, et sortira en mars 2027 sur Switch 2.(Oro Interactive et Brimstone) réunit jusqu'à huit joueurs sur le green. Tout le monde joue en même temps, et les armes et objets servent à saboter la partie des adversaires. Le jeu se joue en ligne et en multiplateforme, et sortira le 25 mars 2027 sur Switch 2.(room6) est un jeu d'action-aventure en 3D inspiré du folklore japonais. Une jeune fille renarde et une grenouille y explorent une île plongée dans l'obscurité, en évitant des oni menaçants avec une réserve de lumière limitée. Le jeu sortira au printemps 2027 sur Switch 2 et Switch.(PARCO GAMES et lidlocks) est une aventure entièrement dessinée au stylo-bille. On y suit Fendy, partie à la recherche d'un chien qui ressemble trait pour trait à celui de son enfance. La version Switch comprendra un niveau supplémentaire en contenu téléchargeable. Le jeu sortira au printemps 2027 sur Switch.(Turbo Button) adapte la série d'escape games en réalité virtuelle du studio, sans VR cette fois. Grâce à nos bras extensibles, on peut gifler à peu près tout le décor pour résoudre des énigmes dans des tours impossibles. Le jeu sortira au printemps 2027 sur Switch, accompagné d'une Nintendo Switch 2 Edition.(Balor Games et Riyo Games) est un RPG au tour par tour qui fait voyager une équipe de héros à travers les époques. Il mêle graphismes colorés et pixel art, avec plus de 100 morceaux originaux. Le jeu sortira à l'été 2027 sur Switch 2 et Switch.marque le retour sur nos consoles de Noel Berry, cocréateur de Celeste. Ce jeu de plateforme alliant action et réflexion découpe sa ville en cinq secteurs, chacun avec sa palette de quatre couleurs. On vous en dit plus dans notre news consacrée à City of None , qui sortira en 2027 sur Switch 2 et Switch.(semiwork), l'un des phénomènes viraux de 2025 sur PC, arrivera en 2027 sur Switch 2. On y pille des lieux hantés jusqu'à six en ligne, comme on vous l'expliquait dans notre news dédiée à R.E.P.O. (Devolver Digital et Deepnight Games) est le nouveau jeu du designer de Dead Cells, le Français Sébastien Benard. On y incarne Ten, une ancienne criminelle qui s'attaque aux syndicats du crime de Secret Garden City. Ce roguelike de combat au corps à corps en vue de dessus sortira en 2027 sur Switch 2.Sources : Nintendo (Indie World) , Nintendo France (communiqué de presse), NintendoLife

Cette édition confirme que la Switch 2 est devenue une destination incontournable pour les studios indépendants. Sur les 23 jeux présentés, dix sortiront uniquement sur la nouvelle console, et seuls deux titres restent cantonnés à la première Switch. Les studios commencent aussi à exploiter les spécificités de la machine : on a compté quatre jeux compatibles avec le mode souris des Joy-Con 2, et autant qui permettent de partager une partie via GameShare. On retiendra aussi l'équilibre de la présentation : - Les amateurs de jeux cosy repartent avec un calendrier bien rempli, entre Spirit Crossing en novembre et Witchbrook en janvier. -Ceux qui préfèrent le jeu entre amis auront de quoi faire en 2027 avec R.E.P.O., Dumpster Gang et Super Battle Golf. - Et pour les moments plus contemplatifs, Sword of the Sea et City of None, le nouveau jeu du cocréateur de Celeste, ont de quoi marquer l'année.Une chose est sûre : avec quatre démos disponibles dès la fin de l'émission et une sortie surprise, Nintendo a su faire de cet Indie World autre chose qu'une simple vitrine : quels sont les jeux qui ont retenu votre attention : venez en discuter sur notre Discord , on a créé un fil dédié à l'Indie World et on aimerait bien avoir votre avis !