Dossier Conférence Investisseurs

environ 20 % des ventes de la famille Nintendo Switch entre octobre et décembre 2020 dans les principales régions étaient dues à la demande de plusieurs consoles au sein d'une même famille



Transcript de la session de questions et réponses avec les investisseurs

L'année 2020 restera à jamais une année unique, on l'a déjà souligné à l'occasion de la présentation des résultats semestriels de Nintendo , en octobre dernier, et les derniers chiffres, qui concernent le 3e trimestre fiscal et donc la période des Fêtes de fin d'année, n'a pas dérogé à la folie ambiante qui doit régner dans l'équipe comptable de Nintendo.Reste que pour les investisseurs, Nintendo semble prudent dans ses prévisions de vente pour le dernier trimestre : de là à penser que Nintendo va souffrir de la pénurie de certains composants... ou lancer une nouvelle console, il n'y a qu'un pas, mais que Nintendo balaie d'un revers de main, expliquant que les "conditions d'approvisionnement en semi-conducteurs n'ont qu'un impact mineur sur les bénéfices", et que "la Nintendo Switch venant de marquer son plus haut niveau de vente dans sa quatrième année sur le marché, nous [Nintendo] n'avons pas l'intention d'annoncer un nouveau modèle".Dont acte, on reste en tout cas persuadé que la prochaine génération est prête, et que Nintendo attend maintenant les signes qui lui indiqueront que le moment est venu. Big N entend actuellement surtout capitaliser sur la popularité de sa console actuelle (on comprend bien qu'annoncer une nouvelle console pourrait mettre un gros coup d'arrêt aux ventes de la version actuelle), surtout à une période où on constate que les foyers s'équipent désormais d'une seconde (voire plus !) console. Vous l'avez peut-être constaté à Noël, notamment pour permettre à chaque enfant de pouvoir jouer à Animal Crossing de son côté tranquillement... Nintendo indique :Nintendo ajoute qu'en ce début d'année, deux éditions limitées sont prévues pour dynamiser les ventes de consoles : le premier bundle sortira le 12 février en même temps que le jeu de plateforme Super Mario 3D World + Bowser's Fury, le second sortira le 26 mars à l'occasion de la sortie de Monster Hunter Rise, dont Nintendo a récupéré l'exclusivité sur Switch auprès de Capcom Les années se suivent et ne se ressemblent pas quand on est un acteur du divertissement : des année pénibles de la Wii U à l'euphorie des années Switch qui rappellent la folie des années Wii, on se rend bien compte qu'être actionnaire de Nintendo demande d'avoir une certaine solidité psychologique ! Pour les remercier de leur soutien, Nintendo distribuera un dividende exceptionnel cette année, car on ne sait pas de quoi demain sera fait et il est impossible de garantir un tel niveau de rentabilité année après année. Qu'on se le dise chez les actionnaires, et qu'on se prépare à un possible revers boursier dans les années qui viennent... au gré des succès commerciaux de Nintendo qui ne sont évidemment jamais garantis !L'année 2020 a bénéficié à Nintendo pour deux raisons qui sont certainement liées l'une à l'autre : Animal Crossing: New Horizons et la situation sanitaire. Le jeu a été une porte pour s'évader dans un contexte sanitaire compliqué, tandis que beaucoup de joueurs se sont retrouvés à passer beaucoup plus de temps à la maisons que par le passé. De fait, les ventes de consoles ont nettement augmenté, et avec elles les ventes de jeux. Nintendo indique que les joueurs ont parfois limité leur investissement à la console + Animal crossing, mais le plus souvent, également acheté un autre jeu Nintendo comme Mario Kart 8 Deluxe ou Zelda. Des valeurs sûres qui ne sont plus de première jeunesse, mais qui ont encore un marché colossal à conquérir puisque tous les joueurs qui viennent d'arriver sur Switch n'avaient pas encore acheté ces jeux.On a toujours des infos intéressantes à découvrir dans les propos de la direction de Nintendo, qui ne veut toujours rien nous dire au sujet de la Switch Pro, ce qui est assez frustrant mais qu'on peut comprendre dans le contexte actuel de ventes de la console originale : on se souvient que Nintendo avait plutôt bien joué le coup avec son évolution hardware de 2019, tâchons donc de leur faire confiance et espérer que l'annonce de la sortie d'une Switch pro sera associée à la sortie d'un grand jeu Nintendo qui bénéficierait du surcroit de puissance : ce sera alors l'occasion de parler d'un certain Metroid Prime 4... ou tout simple de la Suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.Source : Nintendo Nous vous proposons ci-dessous une traduction de la Q&A avec la direction de Nintendo, organisée lors de la présentation des résultats trimestriels et à 9 mois de Nintendo Co Ltd, cette semaine, en visioconférence. Nous nous sommes aidées de l'outil deepl.com pour gagner du temps dans le cadre de cette traduction, toutefois relue attentivement par nos soins.Participants : Shuntaro Furukawa (président directeur général), Hajime Murakami (directeur exécutif et directeur général, division de l'administration financière)Voici les principales questions et réponses de la conférence téléphonique sur les résultats financiers. Veuillez noter que certaines parties de ce contenu ont été éditées ou révisées pour en améliorer la lisibilité.Question 1 : Vos prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre (de janvier à mars 2021) semblent très modestes, si l'on se base sur les progrès réalisés au cours des trois trimestres qui se sont terminés le 31 décembre 2020. Quelle est votre opinion à ce sujet ? Par ailleurs, la prévision quelque peu prudente du quatrième trimestre résulte-t-elle de votre anticipation d'une interruption de la production en raison de la pénurie de semi-conducteurs et d'autres composants ?Réponse 1 : Shuntaro Furukawa (président directeur général) : Animal Crossing : New Horizons a été lancé en mars de l'année fiscale précédente et a été un moteur important non seulement des ventes de logiciels mais aussi des ventes de matériel. En conséquence, bien que nos prévisions financières pour le quatrième trimestre de cette année semblent être inférieures à celles de la même période de l'année dernière, le niveau des bénéfices est aussi élevé que celui de l'avant-dernier exercice financier. Les ventes de Nintendo Switch de janvier de cette année suggèrent que la demande reste très élevée, et comme nous continuerons à augmenter les ventes de hardware en promouvant activement les titres de logiciels dont la sortie est prévue en février et mars, nous aimerions travailler pour pouvoir dépasser les prévisions financières annoncées. Pour l'exercice en cours, les conditions d'approvisionnement en semi-conducteurs n'ont qu'un impact mineur sur les bénéfices, donc ces chiffres des dernières prévisions financières ne sont pas le résultat de la pénurie de semi-conducteurs.Question 2 : En ce qui concerne la rémunération des actionnaires, les actions possibles comprennent le rachat d'actions et la révision du ratio de distribution des dividendes. J'aimerais donc connaître les débats qui ont mené à l'idée d'un ajout spécial au dividende annuel cette année. En outre, prévoyez-vous d'améliorer le rendement des actionnaires si les résultats du groupe dépassent à nouveau les attentes à l'avenir ?Réponse 2 Furukawa : Comme nous l'avons déjà mentionné, nous sommes dans le secteur du divertissement, où les changements sont profonds et où le futur est très difficile à anticiper ( voir cette actualité pour en savoir plus . Les goûts des gens en matière de divertissement se sont diversifiés ces dernières années, et il est devenu de plus en plus évident que nous sommes dans un secteur où le succès n'est plus garanti. Nous considérons que la croissance significative de notre activité au cours de cet exercice est un exemple concret de cette évolution. Comme nous l'avons expliqué lors de la réunion d'information sur la politique de gestion de l'entreprise (tenue en septembre 2020), compte tenu de cet environnement, nous continuerons à mener nos activités en nous concentrant sur l'offre de jeux uniques et sur la mise en valeur du sourire des consommateurs du monde entier. Il y aura des moments où nous devrons prendre des risques.Dans ce type d'environnement économique, nous apprécions grandement tous nos actionnaires qui ont soutenu la philosophie de notre entreprise et ont investi à moyen ou long terme. Dans un exercice financier comme celui-ci, où les résultats dépassent largement nos plans initiaux, nous avons pensé que la meilleure idée était de restituer à ces actionnaires un montant supérieur à celui qui aurait été attribué conformément à notre politique de base en matière de dividendes. Nous sommes parvenus à cette idée à la fois en raison des caractéristiques de notre entreprise et du point de vue de notre position vis-à-vis de nos parties prenantes, que nous devons toujours garder à l'esprit. C'est dans ce contexte que nous avons décidé d'ajouter un montant spécial à notre dividende pour l'exercice en cours. À l'avenir, nous aimerions garder un œil sur l'environnement commercial et d'autres tendances et prendre des mesures telles que cet ajout au dividende si nous le jugeons approprié. Notre politique de base consiste à reverser les bénéfices directement aux actionnaires en versant des dividendes qui tiennent compte des bénéfices de la période. Nous reconnaissons que (comme mentionné dans la question) un rachat d'actions est une autre méthode de retour aux actionnaires, et nous observerons l'environnement commercial, le cours de nos actions et les tendances du marché boursier, en prenant cette mesure si nécessaire.Question 3 : À la page 14 des documents explicatifs sur les résultats financiers, avec le graphique des tendances des ventes en téléchargement, vous montrez une augmentation significative des ventes au troisième trimestre pour ce qui est regroupé sous la rubrique "Logiciels à télécharger uniquement, contenus complémentaires, et Nintendo Switch Online, etc." Pouvez-vous nous donner quelques informations sur cette augmentation ? De même, que pouvez-vous dire des perspectives pour le prochain exercice financier et au-delà ?Réponse 3 Furukawa : L'augmentation des ventes de logiciels à télécharger, de contenus complémentaires et de Nintendo Switch Online n'est pas due à un bond important dans un domaine spécifique, mais plutôt à une croissance dans les trois domaines par rapport à l'exercice fiscal précédent. En ce qui concerne les logiciels à télécharger, les ventes ont été particulièrement fortes pour les titres indépendants sur les marchés étrangers. En ce qui concerne l'augmentation des ventes de contenus complémentaires, les principales contributions proviennent de la deuxième série de contenus complémentaires pour Pokémon Sword Expansion Pass et Pokémon Shield Expansion Pass, qui est sortie au troisième trimestre, et de Fighter Pass Vol. 2 pour Super Smash Bros. Ultimate. Les ventes de Nintendo Switch Online ont augmenté grâce en partie à l'augmentation du nombre de membres qui a accompagné la hausse des ventes de consoles. En ce qui concerne la prochaine année fiscale et les années suivantes, nous pensons que les volumes et les ratios de ventes augmenteront ou diminueront en fonction du contenu et du calendrier des sorties, plutôt que de continuer à leur niveau actuel. Cela dit, la croissance continue des ventes numériques en général ne se limite pas à ces facteurs. Les consommateurs qui ont acheté des produits numériques et qui ont fait l'expérience de leur commodité ont tendance à préférer continuer à faire des achats numériques, de sorte que nous constatons que les ventes numériques continuent à augmenter sur le moyen et le long terme.Question 4 : Le volume cumulé des ventes de Nintendo Switch a atteint environ 80 millions d'unités, et se situe maintenant dans la fourchette des quelque 100 millions d'unités enregistrées par la Wii. À l'avenir, que pensez-vous qu'il faille faire pour continuer à augmenter les ventes de Nintendo Switch encore plus ?Réponse 4 Furukawa : La Nintendo Switch est entrée au milieu de son cycle de vie, et les ventes ont considérablement augmenté au cours de la quatrième année après son lancement en 2017, touchant un plus grand nombre de consommateurs. Parce qu'Animal Crossing : New Horizons a été un succès, de nombreux consommateurs se sont intéressés à la Nintendo Switch, et c'est l'une des raisons majeures de l'augmentation des ventes de ces consoles. Nous avons l'intention de poursuivre sur cette lancée et d'augmenter le volume cumulé des ventes pour dépasser celui de la Wii. Bien que nous envisagions diverses mesures pour y parvenir, un point que nous considérons comme essentiel à cet effort est le fait qu'un large éventail de consommateurs jouent actuellement à la Nintendo Switch. Beaucoup de ceux qui ont acheté la Nintendo Switch lors du lancement ont déjà joué à différents titres, tandis qu'il y a aussi des consommateurs qui ont été encouragés à acheter une Switch à l'occasion de la sortie d'un jeu d'une série comme Pokémon ou Animal Crossing. En outre, il y a des consommateurs qui ont acheté une console de jeu pour la première fois depuis longtemps parce qu'en 2020, ils ont passé plus de temps à la maison, ou qui ont acheté une console par nostalgie avec la campagne du 35e anniversaire de la série Super Mario Bros. La Switch va entrer dans sa cinquième année, et il est important pour nous de continuer à proposer le prochain titre intéressant à chacun de ces différents consommateurs. Et nos recherches ont montré qu'environ 20 % des ventes de la famille Nintendo Switch entre octobre et décembre 2020 dans les principales régions étaient dues à la demande de plusieurs consoles au sein d'une même famille. Nous nous efforcerons de continuer à augmenter notre volume de ventes en répondant rigoureusement à ce type de demande pour des consoles multiples également.Question 5 : Y a-t-il des changements dans la manière dont les logiciels Nintendo Switch se vendent en raison de la diversification de la base de consommateurs ? Si l'on regarde le bilan des ventes de logiciels au cours de cet exercice, il semble que le ratio des ventes de titres à durée indéterminée ait augmenté par rapport aux nouveaux titres, et il semble que la façon dont les logiciels se vendent ait changé par rapport à l'époque du lancement de la Nintendo Switch. Veuillez également évoquer vos initiatives visant à encourager les acheteurs de nouvelles consoles à continuer d'acheter des jeux.Réponse 5 Furukawa : Par rapport à une année type, les ventes de logiciels à l'unité de cet exercice ont bénéficié d'une contribution plus importante des titres sortis au cours des exercices précédents, ce qui se reflète dans la liste des titres vendus à un million d'exemplaires. Si l'on examine le total des ventes de jeux neufs dans les principales régions pour la période d'avril à décembre de l'année dernière, on constate que les titres sortis au cours de l'exercice précédent ou avant représentaient environ 80 % si l'on inclut Animal Crossing : New Horizons, et environ 60 % si l'on exclut ce titre. En bref, les titres sortis au cours des exercices précédents ont largement contribué à notre activité, tant pour l'ensemble de cet exercice que pour la période des fêtes de fin d'année. En outre, de nombreux consommateurs qui ont acheté une console pour jouer à Animal Crossing : New Horizons ont continué à acheter d'autres jeux vidéo. Si l'on regarde les chiffres globaux, ils achètent souvent des titres qui restent toujours populaires, qu'on appelle evergreen en anglais parce qu'ils ne se démodent jamais, comme Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros. Ultimate, The Legend of Zelda : Breath of the Wild et Super Mario Party. De plus, les titres liés à Mario se sont très bien vendus pendant les Fêtes, grâce à la campagne du 35e anniversaire de Super Mario Bros. qui a débuté en septembre. Au Japon, les consommateurs ont également choisi des titres comme Pikmin 3 Deluxe et Momotaro Dentetsu de KONAMI, Showa, Heisei, Reiwa Mo Teiban. D'autre part, il y a aussi des consommateurs qui continuent à jouer exclusivement à Animal Crossing : New Horizons, et ils aiment communiquer avec leurs amis et participer aux événements organisés régulièrement dans le cadre du jeu. Ainsi, ce à quoi un consommateur va jouer ensuite peut varier selon le moment et la raison pour laquelle il achète sa Nintendo Switch lors de la réunion des résultats financiers des neuf mois de l'exercice fiscal se terminant en mars 2021. Pour le prochain exercice fiscal, nous nous efforcerons donc d'encourager davantage de consommateurs à choisir des titres déjà sortis en plus de leur proposer de nouveaux jeux.Question 6 : Le volume global des ventes de Nintendo Switch (sell-in) pour le quatrième trimestre devrait être de 2,4 millions d'unités, mais d'après des données externes, les ventes au Japon en janvier ont déjà atteint un certain niveau, il semble donc y avoir une différence majeure entre les deux. Je suppose que le nombre de ventes comprend les unités expédiées en 2020, donc la différence réelle entre les ventes à l'expédition et les ventes finales pourrait être plus faible. Toutefois, étant donné que les ventes sont très fortes, pouvez-vous nous faire part de vos réflexions sur les différences de tendances des ventes au quatrième trimestre dans les différentes régions ? Par ailleurs, aucun titre important n'a été publié au cours de l'exercice financier en cours, alors à quoi ressemblera la gamme de jeux pour le prochain exercice financier ?Réponse 6 Furukawa : En ce qui concerne nos prévisions de ventes pour le quatrième trimestre, nous sommes dans une situation différente de celle que nous avons connue avec la sortie d'Animal Crossing : New Horizons l'année dernière, mais les ventes ont néanmoins maintenu une forte dynamique. Si cette situation se poursuit, nous voyons la possibilité de ventes dépassant nos prévisions pour le quatrième trimestre, nous allons donc poursuivre nos efforts pour vendre du matériel. En ce qui concerne les ratios de ventes régionales, nos plans sont en phase avec les performances de ventes régionales observées jusqu'à présent. Notre gamme de jeux pour le prochain exercice financier est un sujet que nous aborderons en temps voulu. Nous avons déjà annoncé notre intention de sortir Super Mario 3D World + Bowser's Fury en février, suivi de Monster Hunter en mars (publié et vendu par Capcom), et de New Pokémon Snap en avril (publié et vendu par The Pokémon Company). Comme toujours, nous préparons divers titres de logiciels pour les consommateurs au cours du prochain exercice financier.Question 7 : Comment la situation des ventes de Nintendo Switch en Chine au cours du troisième trimestre a-t-elle évolué par rapport aux performances passées ? Dans quelle mesure ces changements se reflètent-ils dans votre révision à la hausse des prévisions financières pour l'ensemble de l'année ? J'aimerais également savoir ce que vous pensez de l'effet de la demande du Nouvel An chinois.Réponse 7 Furukawa : Comme indiqué dans notre communiqué sur les résultats, le volume des ventes en Chine est inclus dans la catégorie "Autres" et n'est pas indiqué séparément. Cependant, Tencent a récemment confirmé avoir expédié 1 million d'unités sur le marché chinois entre le lancement de décembre 2019 et la fin de 2020. Nous ne discutons pas de nos prévisions de ventes en Chine, mais nous avons constaté que les ventes de consoles augmentent régulièrement à mesure que de nouveaux titres sont disponibles. Plus précisément, nous avons appris de Tencent que de nombreux consommateurs ont acheté une console avec Ring Fit Adventure depuis sa sortie en septembre dernier. Le Nintendo Switch n'est disponible à la vente en Chine que depuis un peu plus d'un an, donc le volume des ventes n'y est pas particulièrement important par rapport aux autres régions. Malgré cela, nous comprenons qu'un large éventail de consommateurs en Chine, comme dans d'autres pays, adoptent notre console unique et nos jeux de divertissement, comme le célèbre Ring Fit Adventure, et nous pensons que les ventes augmentent favorablement. Nous nous attendons à une hausse des ventes en raison de facteurs tels que le Nouvel An lunaire, mais pas encore à une échelle qui aurait un impact significatif sur l'ensemble de notre activité. Nous considérons qu'il s'agit d'un effort qui prendra un certain temps.Question 8 : Vous avez parlé de l'allongement du cycle de vie du Nintendo Switch et de l'élargissement de la base installée, et que la base d'utilisateurs s'est déjà assez diversifiée. Où pensez-vous qu'il y ait de la place pour augmenter, par exemple, la demande pour une deuxième console, l'expansion des ventes dans d'autres régions, ou l'expansion par quelque chose comme le Nintendo Switch Lite, qui vient de terminer sa deuxième période de Fêtes de fin d'année ? J'ai entendu dire que vous n'avez pas prévu de nouveau modèle pour l'instant, mais j'aimerais en savoir plus sur votre stratégie pour la famille de consoles Nintendo Switch.Réponse 8 Furukawa : En commençant par le sujet des nouveaux modèles de commutateurs Nintendo, nous allons sortir une édition limitée Nintendo Switch - Mario Red & Blue Edition (sous forme de bundle comprenant une pochette de transport et une console Nintendo Switch avec des motifs spéciaux de Mario) en parallèle de la sortie de Super Mario 3D World + Bowser's Fury le 12 février. Nous prévoyons également de sortir un design spécial de la console sous le nom de Nintendo Switch Monster Hunter Rise Edition en mars. Avec ce calendrier de sortie de nouveaux matériels et la Nintendo Switch venant de marquer son plus haut niveau de vente dans sa quatrième année sur le marché, nous n'avons pas l'intention d'annoncer un nouveau modèle. En ce qui concerne l'expansion future de la base installée, nous pensons qu'à mesure que le nombre d'utilisateurs de Nintendo Switch continuera à augmenter, cela entraînera également une demande croissante pour une deuxième console de la famille Nintendo Switch. De plus, les ventes dans la région "Autres", qui comprend l'Asie, augmentent avec un taux de croissance encore plus élevé qu'au Japon, en Amérique du Nord et en Europe, nous voulons donc continuer à développer ces ventes. Si l'on considère le pourcentage de la nouvelle demande de Nintendo Switch jusqu'à présent, si nous avons fait des progrès significatifs dans certains pays et régions, certains endroits ont une capacité de croissance encore plus grande. Si l'on considère la taille de la population, par exemple, je pense qu'il y a encore beaucoup de place pour une nouvelle demande aux États-Unis et en Europe, encore plus qu'au Japon. 