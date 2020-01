Dossier Bon plan

Trouver une Nintendo Switch pas cher en 2020...

20/01/2020 : La Switch à 174.95€ @ Carrefour (avec bons d'achats)

Le(s) bon(s) d’achat est(sont) valable(s) uniquement dans les Hypermarchés à enseigne Carrefour situés en France métropolitaine, Corse comprise. Il(s) est(sont) valable(s) du mardi 21 janvier au lundi 03 février 2020. En dehors de ces dates, aucun bon d’achat ne sera accepté en magasin.

Le bon d’achat vous sera envoyé sous la forme d’un code promotionnel par email le vendredi 24/01 et valable jusqu'au vendredi 07/02/2020 sur le site internet carrefour.fr et valable jusqu’au vendredi 31/01/2020 sur le site jouetsdenoel.carrefour.fr.

Grâce aux deux bons de 60€ qui vous seront remis pour l'achat de cette Switch, la console vous reviendra à 174.95 € seulement. Cette offre n'est valable que le lundi 20 janvier 2020.





Voici le lien qui vous permet d'accéder à la page de recherche de carrefour.fr avec les deux modèles de consoles compatibles avec l'offre : cliquez ici

03/12/19 @ Micromania : Switch + Mario Kart à 299.99 €

Le pack comprend :

- La console Nintendo Switch

- Une station d’accueil pour la console Nintendo Switch

- La manette Joy‐Con gauche bleu néon

- La manette Joy‐Con droite rouge néon

- Un support Joy‐Con

- Une paire de dragonnes Joy‐Con

- Un câble HDMI

- Un adaptateur secteur Nintendo Switch

TERMINE : Switch avec carte eShop de 35€ pour 299.99 €

TERMINE : Une New Nintendo 2DS avec 4 jeux pour 142.90 € !

TERMINE : Amazon Prime Day Switch, offre à 299 €

TERMINE - 06/03/2019 : Offres Micromania console + 1 jeu + abonnement de 3 mois NSO

- Switch Joy-Con Néon + Sonic Mania + 3 mois NSO : 329,99 €

- Switch Joy-Con gris + MegaDrive Classics + 3 mois NSO : 329,99 €

- Switch Joy-Con Néon + New SMBU Deluxe + 3 mois NSO : 359,99 €

Les Packs Switch Micromania (mars 2019) 20/01/2020



