Pour fêter le premier anniversaire du #Discord de Puissance #Nintendo, on a deux grosses infos pour vous : une nouveauté de folie, et un #concours pour gagner des cartes #eShop #NintendoSwitch. Bonne chance à tous et... bienvenue sur le Discord de PN !

Il y a tout juste un an, nous avons ouvert notre serveur Discord le Discord PN. Quelques 445 membres inscrits plus tard, une vraie communauté s'est créée au fil des mois, et on tenait à célébrer cet anniversaire avec une nouvelle fonctionnalité super utile (si si !) et... des cadeaux ! Trop impatient de découvrir tout ça ? Rejoins-nous sur le Discord PN dès maintenant !Comme nous, vous êtes peut-être un peu frustré de ne pas savoir facilement quels sont les jeux en promotion en ce moment. Et parmi eux, lesquels proposent des offres vraiment intéressantes.Avec l'aide de Jr, éminent participant de notre Discord qu'on remercie chaleureusement pour le développement de cette nouvelle fonctionnalité, nous vous proposons de découvrir, rapidement après leur mise en oeuvre dans le catalogue de Nintendo, quelles sont les nouvelles promotions à découvrir !Ca a l'air magique (ndlr : ça l'est !), et en tout cas ça fonctionne super bien. C'est à notre avis une fonctionnalité rare dans les serveurs Discord, et on espère que vous serez nombreux à suivre les messages de "Wario Promo", c'est le nom du bot qui va afficher ces offres dans le canal.Pour simplifier la lecture au maximum, nous proposons deux affichages pour les promos : si la réduction proposée est vraiment intéressante, le jeu aura droit à sa petite image et sa description. Par contre, si ce sont des petits jeux à petit prix pour lesquels une remise de 80% est facile, alors on les liste simplement par ordre alphabétique.Voici un petit extrait de ce que cela donne avec les nouvelles promotions de ce vendredi 14 mai 2021 :Pour fêter l'anniversaire du serveur Discord de PN, on s'est dit qu'on allait mettre les petits paquets dans les grands et récompenser la communauté venue rejoindre notre serveur. A partir d'aujourd'hui, et jusqu'au dimanche 23 mai 2021 à 19h30, rejoignez le serveur Discord de PN et inscrivez-vous au Concours que vous retrouverez dans le canal, euh... #concours !Notre bot GiveawayBot porte bien son nom : en activant votre participation, vous serez automatiquement qualifié pour le graaaaaand tirage au sort qui aura lieu à la toute fin du concours. 4 pseudos seront tirés au sort, et nous aurons le plaisir de remettre à chacun une carte cadeau de 15 € à dépenser sur l'eShop.Pour participer, c'est donc simple : rejoignez le serveur Discord de PN, acceptez les conditions d'utilisation sur le seul canal accessible à votre arrivée de façon à débloquer tous les autres, venez sur le canal #concours et validez votre participation en répondant au message de @GiveawayBot qui vous demandera de cliquer sur une icône particulière.Cela vous enregistrera automatiquement pour le concours, et le reste sera décidé par le Destin ! Rejoignez-nous vite sur Discord pour participer et tenter votre chance !Depuis sa création l'année dernière, plusieurs centaines de joueurs ont rejoint notre Discord. On vous a régulièrement invité à le rejoindre pour poursuivre la discussion, histoire d'échanger simplement sur un sujet quand notre forum a plus vocation à recevoir des avis ou des compléments éclairés sur les sujets qu'on aborde, compte tenu de la visibilité éternelle des messages que vous postez pour réagir à ces news.Discord, c'est aussi la plateforme d'échange lors des SessionsPN, ces rendez-vous tous les 15 jours, le samedi soir, autour des jeux Switch préférés des joueurs. Ne manquez pas le prochain rendez-vous, d'ailleurs, vous constaterez qu'en vue de la session du 15 mai, les stratégies se préparent autour de Super Smash Bros. Ultimate ! On ne rigole plus, là !Enfin, en plus des différents canaux créés pour échanger sur une série de jeux ou sur un jeu en particulier, vous pourrez aussi suivre les #rumeurs-leaks avec des membres de la communauté qui vont chercher la rumeur au plus près de sa source, et lire des #débats destinés à échanger sur un sujet précis. En ce moment, on parle du jeu vidéo chez les jeunes enfants.Convaincu ? Allez, rejoignez-nous... C'est par là que ça se passe Pour terminer cette longue annonce sur le premier anniversaire du Discord de PN, je tiens à remercier ZenitPN qui ne compte pas ses heures pour gérer le serveur, réagir rapidement quand quelque chose ne va pas, et faire en sorte que ce soit un espace chaleureux et sûr où venir discuter de Nintendo entre fans !Enfin, merci à tous ceux qui ont rejoint le serveur, accepté ses conditions, et découvert un nouvel univers dans lequel discuter avec une communauté en phase avec ses centres d'intérêt : ne manquez pas de faire connaître ce serveur Discord à vos amis vous aussi en leur transmettant ce lien ou en partageant notre tweet sur les réseaux, car c'est bien connu que plus on est de fous... plus on rit !On vous rappelle aussi que depuis peu, Puissance Nintendo s'est aussi lancé sur Instagram : plusieurs membres de l'équipe partagent avec vous très régulièrement des photos que vous n'aurez vues nulle part ailleurs, puisqu'il s'agit de nos collections respectives ! 