SessionPN : Videz les batteries avec Mario Kart avant Halloween

Prochain rendez-vous : samedi 30/10 à 21H !

Galerie images 27/10/2021

Comment participer ?

La SessionPN, c’est aussi en livestream !

Initialement, nous avions prévu de vous proposer une soirée sur Super Smash Bros. Ultimate. Mais pour vous faire profiter de la présence de Xavier (rédacteur en chef et fondateur du site), c’est finalement Mario Kart 8 Deluxe qui a été choisi. Au cours de la soirée, une alternance entre les modes courses et batailles sera faite.Pour nous rejoindre durant cette soirée, il vous suffit de rejoindre notre serveur Discord puis de vous rendre sur le canal #sessionpn. Ensuite, toutes les indications vous seront données, au même titre que les codes nécessaires à entrer dans le jeu.Si vous ne pouvez pas vous joindre à nous (ou que vous êtes timides, on ne vous en veut pas, promis), vous avez la possibilité de suivre le stream de cette soirée en stream sur Twitch (et de perdre vos yeux devant le gameplay de Zenit ;) ). Et si vous voulez nous rejoindre mais que vous êtes timides, un thread sera ouvert depuis le salon #sessionpn sur Discord pour que vous puissiez interagir avec nous à l’écrit.