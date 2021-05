Among Us de retour

C’est officiel, Among Us est de retour dans la SessionPN ce samedi 29/05 ! A l’occasion de cette nouvelle soirée qui promet d’être mémorable, nous jouerons sur la dernière carte ajoutée au jeu qui fera son entrée dans la SessionPN : Airship !Afin de jouer avec nous, nous vous invitons à rejoindre notre serveur Discord. Toutes les indications vous seront ainsi données une fois le moment venu et vous pourrez nous rejoindre ou non en vocal.Pour permettre à tous de suivre ce rendez-vous et pouvoir interagir avec les participants, même si vous n’avez pas le jeu, vous pouvez tout à fait suivre le déroulement de cette soirée diffusée en live sur Twitch. Ensuite, la rediffusion est publiée sur YouTube dans les jours qui suivent.On vous attend donc nombreux pour le retour d’Among Us avec la carte Airship. Pour accompagner certains dans sa découverte et prendre part à cette soirée, on vous donne donc rendez-vous ce samedi à 21h !