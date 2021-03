Prochaine édition : samedi 20 mars à 21h !

Comment participer ?

La SessionPN, c'est aussi en livestream !

Pour vous donner une idée, voici la rediffusion de la dernière SessionPN avec Super Smash Bros. Ultimate :

#SessionPN​ Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo switch) : Rediffusion Twitch du 09/01/21 18/03/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

A vos agendas donc, pour bloquer votre samedi soir !



Cette semaine, la SessionPN revient avec Super Smash Bros. Ultimate Attention toutefois : les règles changent !Pour rééquilibrer un peu les parties, qui opposent aussi bien des joueurs novices (qui n'ont même pas forcément débloqué tous les personnages - les participants réguliers comprendront :P) que des habitués avec des centaines d'heures au compteur, nous allons en effet cette fois-ci ajouter les objets.Si, vous aussi, vous aimez combattre à coups de balles Smash, de Pokéballs, et autres cadeaux explosifs tous plus sournois les uns que les autres, cette soirée est pour vous ! (n'est-ce pas jr ? :p)Pour nous rejoindre, direction le serveur Discord de PN (dans le salon #sessionpn) : nous y partagerons le code à saisir dans le jeu pour intégrer le groupe.La SessionPN ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans les discussions vocales... Même si personne ne vous y oblige, il est donc recommandé d'activer votre micro et de vous connecter au "Salon vocal" de Discord pour plus de convivialité. :)Si vous ne pouvez pas participer ou que vous voulez plutôt observer le déroulement de la soirée, nous en profitons également pour rappeler que la SessionPN est diffusée en direct sur la chaîne Twitch de PN donc n'hésitez pas à nous suivre !La soirée sera ensuite rediffusée sur Youtube