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[SESSIONPN] Rejoignez-nous pour mener l'enquête, vendredi, sur Among Us ! Among Us revient au programme de la SessionPN, ce vendredi, dès 21H. Rejoignez-nous pour mener l'enquête avec les membres de la communauté afin de découvrir qui est vraiment l'imposteur ! Annonce SessionPN

La SessionPN vous donne l'occasion de rencontrer les joueurs de la communauté Puissance Nintendo autour des meilleurs jeux multijoueurs de la Switch, et désormais aussi de la Switch 2 !

