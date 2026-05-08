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[SESSIONPN] Rejoignez-nous pour mener l'enquête, vendredi, sur Among Us !
Among Us revient au programme de la SessionPN, ce vendredi, dès 21H. Rejoignez-nous pour mener l'enquête avec les membres de la communauté afin de découvrir qui est vraiment l'imposteur !Annonce
La SessionPN vous donne l'occasion de rencontrer les joueurs de la communauté Puissance Nintendo autour des meilleurs jeux multijoueurs de la Switch, et désormais aussi de la Switch 2 !
Attention à l’imposteur !Préparez-vous à faire face aux supercheries, coups fourrés, mensonges et trahisons ce vendredi, à moins que vous ne soyez l’imposteur… Quel que soit votre rôle, on vous donne rendez-vous dès 21H pour jouer avec nous et rigoler un bon coup !
Rejoignez-nous sur DiscordSi ce n’est pas déjà fait, n’hésitez pas à rejoindre notre serveur Discord pour ne rien manquer des événements à venir, échanger avec les autres membres de la communauté, et bien entendu participer à la SessionPN vendredi !
De plus, différents rôles sont disponibles sur le serveur, dont le rôle @sessionPN qui vous permettra d’être informé de tous les événements à venir. Avec ça, vous n’aurez plus aucune excuse pour ne pas venir aux soirées :D
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