Smasheur/smasheuse dans l’âme ou simplement un joueur qui veut passer un peu de bon moment sur sa Switch ? Dans ce cas, ce rendez-vous est vôtre. Il vous propose de rejoindre une communauté de passionnés, parmi laquelle certains membres se réunissent pour passer entre eux un bon moment, partagé autour de leur passion commune.On vous donne rendez-vous ce samedi 15 mai à 21h pour en découdre avec la communauté !C’est bien beau tout ça, mais vous vous demandez légitimement comment allez-vous pouvoir nous rejoindre ? Pour cela, il vous suffit d’intégrer notre serveur Discord , et de vous rendre sur le canal #sessionpn une fois le moment venu. En vocal ou en textuel, c’est à vous de voir !Vous ne pourrez peut-être pas être des nôtres pour cette soirée et vous avez sûrement vos raisons. Heureusement pour vous si vous souhaitez tout de même suivre cette soirée malgré tout, vous pouvez vous rendre sur notre chaîne Twitch sur laquelle cette soirée est retransmise en direct. Et si vos occupations vous empêchent de suivre le live, vous pourrez toujours retrouver le replay de cette soirée sur notre chaîne YouTube , qui sera publié dans les jours qui suivent.