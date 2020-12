Prochaine édition : samedi 26 décembre à 21h !

Au lendemain de Noël, Puissance Nintendo vous propose d'allumer votre Switch (fraîchement déballée si vous faîtes partie des nouveaux heureux possesseurs !) et de nous retrouver en ligne sur...









Un seul jeu au programme cette fois-ci ? Oui mais... dans 2 modes différents !

Pour participer...

La SessionPN, c'est aussi en livestream !

( ... roulement de tambour ... )En effet, en plus des courses classiques, nous allons également vous proposer un code tournoi pour le mode "Bataille", mode encore jamais proposé en SessionPN mais qui, on l'espère, devrait réserver de bons moments de fun.Pour nous rejoindre, ça se passe sur le serveur Discord de PN et vous pouvez retrouver tous les détails dans la section dédiée à la SessionPN Si vous ne pouvez pas participer mais que vous souhaitez quand même jeter un œil aux courses ou batailles, nous en profitons également pour rappeler que la SessionPN est dorénavant diffusée en direct sur la chaîne Twitch de PN donc n'hésitez pas à nous suivre !D'ici-là, nous vous souhaitons un joyeux Noël (et des cadeaux Nintendo au pied du sapin bien sûr !) et on vous dit donc à samedi :)