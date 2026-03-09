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[SESSIONPN] La SessionPN fait sa rentrée avec Mario Kart 8 Deluxe ce samedi 12 septembre !
C'est la rentrée aussi du côté de Puissance Nintendo ! Dans son sillage, la SessionPN refait son apparition, alors soyez présent pour ne pas manquer le départ !Annonce
Chaque année, la SessionPN vous donne l'occasion de rencontrer les joueurs de la communauté Puissance Nintendo autour des meilleurs jeux multijoueurs de la Switch, et désormais aussi de la Switch 2 !
Le grand retour !La SessionPN est de retour, et c’est pas pour vous jouer de mauvais tours ! D’ailleurs, quand on parle de retour, c’est à tous les niveaux. Oubliez les rendez-vous du vendredi, désormais les SessionPN seront de nouveau organisées le samedi, toujours sur le même rythme calendaire d’une soirée toutes les 2 semaines.
Save the date, on vous donne donc rendez-vous le samedi 12 septembre, dès 21H !
Apprêtez-vous à dompter la piste ce samediOn vous l’a dit, la SessionPN opère un retour à tous les niveaux. Cela devait donc se traduire sur le programme, et c’est pourquoi nous reviendrons sur Mario Kart 8 Deluxe ! En raison de la récente actualité sur le jeu, il nous était impossible de ne pas en profiter.
Comme toujours, nous alternerons entre les modes de jeu Grand Prix et Bataille selon les demandes, alors n’hésitez pas à manifester vos envies !
Rejoignez-nous sur DiscordSi ce n’est pas déjà fait, n’hésitez pas à rejoindre notre serveur Discord pour ne rien manquer des événements à venir, échanger avec les autres membres de la communauté, et bien entendu participer à la SessionPN samedi ! Sur la plateforme, une fois entré sur le serveur, différents rôles sont disponibles, dont le rôle @sessionPN qui vous permettra d’être informé de tous les événements à venir !
On profite aussi de cette annonce avec Zenit, Xavier et Gaminos pour vous remercier pour tous les moments partagés pendant les SessionPN au cours de ces dernières années, et on espère vous retrouver nombreux, en vocal ou par message sur le canal #sessionpn afin de démarrer cette rentrée en beauté !
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