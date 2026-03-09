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[SESSIONPN] La SessionPN fait sa rentrée avec Mario Kart 8 Deluxe ce samedi 12 septembre ! C'est la rentrée aussi du côté de Puissance Nintendo ! Dans son sillage, la SessionPN refait son apparition, alors soyez présent pour ne pas manquer le départ ! Annonce SessionPN

Chaque année, la SessionPN vous donne l'occasion de rencontrer les joueurs de la communauté Puissance Nintendo autour des meilleurs jeux multijoueurs de la Switch, et désormais aussi de la Switch 2 !

