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[SESSIONPN] Mario Kart 8 Deluxe est de retour, venez jouer avec nous ce vendredi ! Une bonne dose de rire, des peaux de bananes, carapaces bleues, et une super ambiance, ça vous tente ? Venez jouer avec nous à Mario Kart 8 Deluxe ce vendredi 1er mai, dès 21H ! Annonce SessionPN

La SessionPN vous donne l'occasion de rencontrer les joueurs de la communauté Puissance Nintendo autour des meilleurs jeux multijoueurs de la Switch, et désormais aussi de la Switch 2 !

