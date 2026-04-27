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[SESSIONPN] Mario Kart 8 Deluxe est de retour, venez jouer avec nous ce vendredi !
Une bonne dose de rire, des peaux de bananes, carapaces bleues, et une super ambiance, ça vous tente ? Venez jouer avec nous à Mario Kart 8 Deluxe ce vendredi 1er mai, dès 21H !Annonce
La SessionPN vous donne l'occasion de rencontrer les joueurs de la communauté Puissance Nintendo autour des meilleurs jeux multijoueurs de la Switch, et désormais aussi de la Switch 2 !
A vos marques, prêts, partez !Armez vos carapaces et votre Switch, Mario Kart 8 Deluxe est de retour au programme de la SessionPN ! Ce vendredi 1er mai, on s’est dit que ressortir ce classique de la gamme Switch ne pourrait faire de mal à personne, hormis peut-être certaines amitiés…
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