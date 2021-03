Prochaine édition : samedi 06 mars à 21h !





Comment participer ?

La SessionPN, c'est aussi en livestream !

#SessionPN - Among Us - Nintendo Switch 03/01/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pour cette nouvelle SessionPN , c'est donc Among Us qui est au programme, le jeu multijoueurs à succès sorti en fin d'année dernière sur Switch !NB : Bien que le jeu soit disponible sur Switch, il l'est aussi sur d'autres plateformes (notamment sur smartphone) et propose du cross-play. Il est donc également possible de participer même si votre Switch est déchargée et loin de vous !Pour nous rejoindre, direction le serveur Discord de PN (dans le salon #sessionpn) : nous y partagerons le code à saisir dans le jeu pour intégrer le groupe.Among Us étant un jeu basé sur les discussions entre joueurs, il est vivement conseillé d'activer votre micro et de vous connecter au "Salon vocal" de Discord. Si vous ne pouvez pas, pas de panique : vous pourrez malgré tout interagir avec les autres participants (de manière textuelle) dans le salon #vocal-textuel.Si vous ne pouvez pas participer ou que vous voulez plutôt observer le déroulement de la soirée, nous en profitons également pour rappeler que la SessionPN est diffusée en direct sur la chaîne Twitch de PN donc n'hésitez pas à nous suivre !La soirée sera ensuite rediffusée sur Youtube Pour vous donner une idée, voici la rediffusion de la dernière SessionPN avec Among Us :A vos agendas donc, pour bloquer votre samedi soir ! ;)