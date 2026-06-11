Annonce

[SESSIONPN] Aidez-nous à trouver l'imposteur, samedi, à 21h sur Among Us ! Quelque chose cloche dans le vaisseau. Les membres d'équipage tombent un à un. Il y a forcément un imposteur parmi nous ! Aidez-nous à le débusquer samedi, à moins que vous ne soyez l’imposteur… Annonce SessionPN

La SessionPN vous donne l'occasion de rencontrer les joueurs de la communauté Puissance Nintendo autour des meilleurs jeux multijoueurs de la Switch et Switch 2 !

