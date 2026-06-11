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[SESSIONPN] Aidez-nous à trouver l'imposteur, samedi, à 21h sur Among Us !
Quelque chose cloche dans le vaisseau. Les membres d'équipage tombent un à un. Il y a forcément un imposteur parmi nous ! Aidez-nous à le débusquer samedi, à moins que vous ne soyez l’imposteur…Annonce
La SessionPN vous donne l'occasion de rencontrer les joueurs de la communauté Puissance Nintendo autour des meilleurs jeux multijoueurs de la Switch et Switch 2 !
Il y a un traître parmi nous…Par rapport à la précédente SessionPN, le jeu change, mais le principe reste plus ou moins similaire ! Ici, il n'est pas question de se cacher au mieux physiquement, mais de ne pas être découvert par les autres membres d'équipage sur les lieux du crime, ou au contraire, de trouver l'imposteur... Quel que soit votre rôle, on vous donne rendez-vous dès 21H pour jouer avec nous et rigoler un bon coup !
Rejoignez-nous sur DiscordSi ce n’est pas déjà fait, n’hésitez pas à rejoindre notre serveur Discord pour ne rien manquer des événements à venir, échanger avec les autres membres de la communauté et, bien entendu, participer à la SessionPN vendredi !
De plus, différents rôles sont disponibles sur le serveur, dont le rôle @sessionPN qui vous permettra d’être informé de tous les événements à venir. Avec ça, vous n’aurez plus aucune excuse pour ne pas venir aux soirées :D
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