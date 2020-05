Puissance Nintendo marque le retour de la #SessionPN et vous invite à une nouvelle édition ce vendredi 22 mai 2020 à partir de 21h.Et pour cette soirée, nous vous proposons d'allumer votre Switch et de nous rejoindre sur Mario Kart 8 Deluxe pour des courses qui s'annoncent effrénées !Pour celles et ceux d'entre vous qui avaient l'habitude de cet événement, un changement vous attend : au revoir le PN Chat, qui a permis pendant plus d'une cinquantaine de SessionPN de se retrouver pour discuter entre participants, toujours dans la bonne humeur, et bienvenue au tout récent serveur Discord de PN , qui d'ailleurs compte déjà plus d'une centaine de membres !Si vous n'avez pas encore eu le temps de vous connecter au serveur Discord, foncez-y pour découvrir tout ce qu'il a à proposer... mais, pour ce vendredi 22 mai, nous vous donnons rendez-vous dans le salon #sessionpn dès 21h.Bon jeu à tous les participants !